https://ria.ru/20201126/podderzhka-1586484597.html

Липецкие власти направят на поддержку медиков 800 миллионов рублей

Липецкие власти направят на поддержку медиков 800 миллионов рублей

Власти Липецкой области выделят из бюджета региона почти 800 миллионов рублей на поддержку медиков, занятых в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, а также на РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:24

2020-11-26T17:24

2020-11-26T17:24

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 26 ноя – РИА Новости. Власти Липецкой области выделят из бюджета региона почти 800 миллионов рублей на поддержку медиков, занятых в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, а также на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов, лечащихся от COVID-19 амбулаторно, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Он отметил, что задача остановить распространение коронавирусной инфекции является для региональной власти главной на сегодняшний день."Мы уже в седьмой раз вносим поправки в бюджет с начала пандемии, каждый раз увеличивая средства", - сказал глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что более 617 миллионов рублей будут направлены на стимулирующие выплаты врачам и иным сотрудникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией, 19 миллионов рублей выделят на выплаты соцработникам стационарных учреждений. Почти 43 миллиона рублей - на приобретение лекарств для пациентов c COVID-19, которые лечатся на дому. Около 16 миллионов рублей предусмотрены на оснащение необходимыми изделиями лабораторий, которые проводят тесты.

https://ria.ru/20201125/dopsredstva-1586239142.html

липецкая область

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игорь артамонов, липецкая область