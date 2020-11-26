Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201126/podderzhka-1586432417.html
Ивановские власти за полгода поддержали 155 малых предприятий
Ивановские власти за полгода поддержали 155 малых предприятий
С июня 2020 года при в Ивановской области власти поддержали 155 малых предприятий на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T13:28
2020-11-26T13:28
ивановская область
ивановская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_0:187:2937:1839_1400x0_80_0_0_11b37bef3fe59118eaab907eadf59cbd.jpg
ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. С июня 2020 года при в Ивановской области власти поддержали 155 малых предприятий на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Программы поддержки реализует Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Предприятия могут пополнить оборотные средства и реализовать инвестиционные проекты на сумму до пяти миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что с июня 2020 года в Ивановской области действуют две региональные антикризисные программы льготных микрозаймов. Займ "Неотложные меры" выдается сроком до двух лет под 4% годовых до пяти миллионов рублей под залог или поручительство третьих лиц. Займ "Быстрый" предназначен для пополнения оборотных средств, его максимальный размер составляет 200 тысяч рублей сроком на один год под 4,25 % годовых. Большим преимуществом займов является пониженная ставка и минимальный срок рассмотрения заявки.Летом этого года на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства направлено два транша из средств федерального и областного бюджетов в размере 23,3 миллиона рублей и 275 миллионов рублей.
https://ria.ru/20201125/skorye-1586253392.html
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155642/94/1556429439_118:0:2818:2025_1400x0_80_0_0_9aa9dbe5d5d9c2e8b7335fc8acb22a1c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивановская область, экономика

Ивановские власти за полгода поддержали 155 малых предприятий

13:28 26.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛисты с денежными купюрами
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. С июня 2020 года при в Ивановской области власти поддержали 155 малых предприятий на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"Программы поддержки реализует Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Предприятия могут пополнить оборотные средства и реализовать инвестиционные проекты на сумму до пяти миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что с июня 2020 года в Ивановской области действуют две региональные антикризисные программы льготных микрозаймов. Займ "Неотложные меры" выдается сроком до двух лет под 4% годовых до пяти миллионов рублей под залог или поручительство третьих лиц. Займ "Быстрый" предназначен для пополнения оборотных средств, его максимальный размер составляет 200 тысяч рублей сроком на один год под 4,25 % годовых. Большим преимуществом займов является пониженная ставка и минимальный срок рассмотрения заявки.
Летом этого года на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства направлено два транша из средств федерального и областного бюджетов в размере 23,3 миллиона рублей и 275 миллионов рублей.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 13:41Ивановская область
В Ивановской области обновили парк автомобилей скорой помощи
 
Ивановская областьИвановская областьЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:42Сын Ширвиндта рассказал, как его отец "безобразничает" в больнице
17:39Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
17:39Парламент Армении отказался отменить военное положение
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
Лента новостейМолния