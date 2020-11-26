https://ria.ru/20201126/podderzhka-1586432417.html

Ивановские власти за полгода поддержали 155 малых предприятий

Ивановские власти за полгода поддержали 155 малых предприятий

С июня 2020 года при в Ивановской области власти поддержали 155 малых предприятий на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:28

2020-11-26T13:28

2020-11-26T13:28

ивановская область

ивановская область

экономика

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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. С июня 2020 года при в Ивановской области власти поддержали 155 малых предприятий на общую сумму порядка 200 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства."Программы поддержки реализует Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства. Предприятия могут пополнить оборотные средства и реализовать инвестиционные проекты на сумму до пяти миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.Он напомнил, что с июня 2020 года в Ивановской области действуют две региональные антикризисные программы льготных микрозаймов. Займ "Неотложные меры" выдается сроком до двух лет под 4% годовых до пяти миллионов рублей под залог или поручительство третьих лиц. Займ "Быстрый" предназначен для пополнения оборотных средств, его максимальный размер составляет 200 тысяч рублей сроком на один год под 4,25 % годовых. Большим преимуществом займов является пониженная ставка и минимальный срок рассмотрения заявки.Летом этого года на докапитализацию Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства направлено два транша из средств федерального и областного бюджетов в размере 23,3 миллиона рублей и 275 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201125/skorye-1586253392.html

ивановская область

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ивановская область, экономика