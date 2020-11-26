https://ria.ru/20201126/peterburg-1586405624.html

Жители Петербурга рассказали, чем заменят новогодние путешествия за рубеж

Жители Петербурга рассказали, чем заменят новогодние путешествия за рубеж

По итогам опроса, 38 процентов любителей путешествий из Санкт-Петербурга, уезжавших ранее в новогодние праздники, 2021 год планируют встретить в городе,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T11:44

2020-11-26T11:44

2020-11-26T11:44

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По итогам опроса, 38 процентов любителей путешествий из Санкт-Петербурга, уезжавших ранее в новогодние праздники, 2021 год планируют встретить в городе, сообщает Lux Express Group.Около трети опрошенных, обычно отправляющихся в автобусные туры, все еще надеются уехать из Петербурга в соседние страны – они ждут новостей об открытии границ до конца года.Отправиться вместо зарубежной поездки по России в новогодние каникулы решили 11 процентов респондентов. Каждый десятый пока не определился со своими планами на начало следующего года.При этом девять процентов респондентов среди тех, кто раньше уезжал на новогодние каникулы в зарубежные страны, на этот раз поедут на дачу, в загородный дом или отель в пригороде Санкт-Петербурга или Ленобласти. А еще два процента участников опроса приобрели путевки в страны, с которыми Россия уже возобновила регулярные перевозки.

https://ria.ru/20201126/tunis-1586303887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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