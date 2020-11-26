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Жители Петербурга рассказали, чем заменят новогодние путешествия за рубеж
Жители Петербурга рассказали, чем заменят новогодние путешествия за рубеж
По итогам опроса, 38 процентов любителей путешествий из Санкт-Петербурга, уезжавших ранее в новогодние праздники, 2021 год планируют встретить в городе,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T11:44
2020-11-26T11:44
2020-11-26T11:44
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По итогам опроса, 38 процентов любителей путешествий из Санкт-Петербурга, уезжавших ранее в новогодние праздники, 2021 год планируют встретить в городе, сообщает Lux Express Group.Около трети опрошенных, обычно отправляющихся в автобусные туры, все еще надеются уехать из Петербурга в соседние страны – они ждут новостей об открытии границ до конца года.Отправиться вместо зарубежной поездки по России в новогодние каникулы решили 11 процентов респондентов. Каждый десятый пока не определился со своими планами на начало следующего года.При этом девять процентов респондентов среди тех, кто раньше уезжал на новогодние каникулы в зарубежные страны, на этот раз поедут на дачу, в загородный дом или отель в пригороде Санкт-Петербурга или Ленобласти. А еще два процента участников опроса приобрели путевки в страны, с которыми Россия уже возобновила регулярные перевозки.
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, новый год, санкт-петербург, праздник
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. По итогам опроса, 38 процентов любителей путешествий из Санкт-Петербурга, уезжавших ранее в новогодние праздники, 2021 год планируют встретить в городе, сообщает Lux Express Group.
Около трети опрошенных, обычно отправляющихся в автобусные туры, все еще надеются уехать из Петербурга в соседние страны – они ждут новостей об открытии границ до конца года.
Отправиться вместо зарубежной поездки по России в новогодние каникулы решили 11 процентов респондентов. Каждый десятый пока не определился со своими планами на начало следующего года.
При этом девять процентов респондентов среди тех, кто раньше уезжал на новогодние каникулы в зарубежные страны, на этот раз поедут на дачу, в загородный дом или отель в пригороде Санкт-Петербурга или Ленобласти. А еще два процента участников опроса приобрели путевки в страны, с которыми Россия уже возобновила регулярные перевозки.