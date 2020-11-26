Песков прокомментировал идею о сборе подписей на выборах на Госуслугах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Идеи о сборе подписей на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, через портал "Госуслуги" нужно обсуждать по мере поступления, сейчас общей позиции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Оставлю без ответа, потому что сейчас нет какой-то сформулированной позиции. Перед тем, как она появится, должно быть какое-то экспертное обсуждение этого вопроса. Такие инициативы были, по мере их поступления и формулирования они будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин относится к идее разрешить сбор подписей на выборах в Госдуму через систему "Госуслуги" и готов ли порекомендовать ЦИК ввести такую норму, чтобы как можно больше разных политических сил могли участвовать в избирательных кампаниях, и учитывая все санитарно-эпидемиологические сложности.
Президент РФ ранее подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги" на выборах в регионах. В эксперименте по сбору подписей в поддержку кандидатов через "Госуслуги" в этом году в единый день голосования приняли участие три региона: Пермский край, Чувашия и Челябинская область. Как заявляла глава ЦИК РФ Элла Памфилова, "посмотрим по итогам, во что это выльется и как дальше этот механизм отрабатывать".
29 июля, 13:13В ЦИК рассказали о сборе подписей через портал Госуслуг