https://ria.ru/20201126/peskov-1586435074.html

Песков прокомментировал идею о сборе подписей на выборах на Госуслугах

Песков прокомментировал идею о сборе подписей на выборах на Госуслугах

Идеи о сборе подписей на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, через портал "Госуслуги" нужно обсуждать по мере поступления, сейчас общей позиции... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:37

2020-11-26T13:37

2020-11-26T13:37

элла памфилова

цик рф

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

пермский край

челябинская область

политика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Идеи о сборе подписей на выборах в Госдуму, которые состоятся в 2021 году, через портал "Госуслуги" нужно обсуждать по мере поступления, сейчас общей позиции нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Оставлю без ответа, потому что сейчас нет какой-то сформулированной позиции. Перед тем, как она появится, должно быть какое-то экспертное обсуждение этого вопроса. Такие инициативы были, по мере их поступления и формулирования они будут обсуждаться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как президент РФ Владимир Путин относится к идее разрешить сбор подписей на выборах в Госдуму через систему "Госуслуги" и готов ли порекомендовать ЦИК ввести такую норму, чтобы как можно больше разных политических сил могли участвовать в избирательных кампаниях, и учитывая все санитарно-эпидемиологические сложности.Президент РФ ранее подписал закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также о сборе подписей избирателей за кандидата с использованием портала "Госуслуги" на выборах в регионах. В эксперименте по сбору подписей в поддержку кандидатов через "Госуслуги" в этом году в единый день голосования приняли участие три региона: Пермский край, Чувашия и Челябинская область. Как заявляла глава ЦИК РФ Элла Памфилова, "посмотрим по итогам, во что это выльется и как дальше этот механизм отрабатывать".

https://ria.ru/20200914/vybory-1577204909.html

https://ria.ru/20200729/1575102506.html

пермский край

челябинская область

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элла памфилова, цик рф, госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, пермский край, челябинская область, политика