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Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев заявил, что досрочно покинул свой пост "по семейным обстоятельствам". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:05
2020-11-26T17:05
единая россия
переславль-залесский
ярославль
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев заявил, что досрочно покинул свой пост "по семейным обстоятельствам"."Уважаемые переславцы! Сегодня я досрочно, по семейным обстоятельствам, сложил полномочия главы городского округа", - написал Астраханцев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", назвав годы работы в Переславле, в частности, "бесценным опытом ежедневного преодоления проблем".О своем уходе Астраханцев заявил также на заседании переславль-залесской гордумы, которая в этот день должна была рассматривать новый генплан территории, в итоге, как сообщила РИА Новости представитель горадминистрации, обсуждение не состоялось.Собеседница агентства отметила, что в настоящее время обязанности главы исполняет первый заместитель Максим Васильков. "Предположительно, на очередном заседании думы в декабре будет объявлен конкурс на пост главы. Далее состоится отбор кандидатов, потом утверждение кандидатур и голосование на думе", - пояснила представитель администрации.Валерий Астраханцев приехал в Переславль из Московской области в 2017 году и занял пост первого замглавы Переславля-Залесского. Его начальником был также выходец из Московской области Владимир Волков, который позже стал мэром Ярославля, а Астраханцев, в свою очередь, возглавил Переславль. На время правления Астраханцева пришелся крупный скандал, связанный с тем, что глава фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов в прошлом декабре избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Тогда Астраханцев, занимавший на тот момент пост секретаря местного отделения ЕР, покинул должность.Основанный в 1152 году Юрием Долгоруким Переславль-Залесский, расположенный на берегу живописного озера Плещеево, – жемчужина туристического маршрута "Золотое кольцо России". Это один из самых популярных городов маршрута, например, в прошлом году его посетили 503,2 тысячи туристов, это почти в 9 раз больше населения самого города.
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единая россия, переславль-залесский, ярославль, политика

Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился

17:05 26.11.2020
 
© Фото : Официальный сайт органов местного самоуправления ...admpereslavl.ru Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев
 Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : Официальный сайт органов местного самоуправления ...admpereslavl.ru Официальный сайт органов местного самоуправления городского округа г. Переславля-Залесского
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев заявил, что досрочно покинул свой пост "по семейным обстоятельствам".
"Уважаемые переславцы! Сегодня я досрочно, по семейным обстоятельствам, сложил полномочия главы городского округа", - написал Астраханцев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", назвав годы работы в Переславле, в частности, "бесценным опытом ежедневного преодоления проблем".
О своем уходе Астраханцев заявил также на заседании переславль-залесской гордумы, которая в этот день должна была рассматривать новый генплан территории, в итоге, как сообщила РИА Новости представитель горадминистрации, обсуждение не состоялось.
Собеседница агентства отметила, что в настоящее время обязанности главы исполняет первый заместитель Максим Васильков. "Предположительно, на очередном заседании думы в декабре будет объявлен конкурс на пост главы. Далее состоится отбор кандидатов, потом утверждение кандидатур и голосование на думе", - пояснила представитель администрации.
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Валерий Астраханцев приехал в Переславль из Московской области в 2017 году и занял пост первого замглавы Переславля-Залесского. Его начальником был также выходец из Московской области Владимир Волков, который позже стал мэром Ярославля, а Астраханцев, в свою очередь, возглавил Переславль. На время правления Астраханцева пришелся крупный скандал, связанный с тем, что глава фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов в прошлом декабре избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Тогда Астраханцев, занимавший на тот момент пост секретаря местного отделения ЕР, покинул должность.
Основанный в 1152 году Юрием Долгоруким Переславль-Залесский, расположенный на берегу живописного озера Плещеево, – жемчужина туристического маршрута "Золотое кольцо России". Это один из самых популярных городов маршрута, например, в прошлом году его посетили 503,2 тысячи туристов, это почти в 9 раз больше населения самого города.
 
Единая РоссияПереславль-ЗалесскийЯрославльПолитика
 
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