https://ria.ru/20201126/otstavka-1586477944.html

Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился

Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился

Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев заявил, что досрочно покинул свой пост "по семейным обстоятельствам". РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:05

2020-11-26T17:05

2020-11-26T17:05

единая россия

переславль-залесский

ярославль

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586479861_437:130:1000:447_1400x0_80_0_0_6be5a18e1c62e2f28d4af21f878b38be.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава Переславля-Залесского в Ярославской области Валерий Астраханцев заявил, что досрочно покинул свой пост "по семейным обстоятельствам"."Уважаемые переславцы! Сегодня я досрочно, по семейным обстоятельствам, сложил полномочия главы городского округа", - написал Астраханцев на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", назвав годы работы в Переславле, в частности, "бесценным опытом ежедневного преодоления проблем".О своем уходе Астраханцев заявил также на заседании переславль-залесской гордумы, которая в этот день должна была рассматривать новый генплан территории, в итоге, как сообщила РИА Новости представитель горадминистрации, обсуждение не состоялось.Собеседница агентства отметила, что в настоящее время обязанности главы исполняет первый заместитель Максим Васильков. "Предположительно, на очередном заседании думы в декабре будет объявлен конкурс на пост главы. Далее состоится отбор кандидатов, потом утверждение кандидатур и голосование на думе", - пояснила представитель администрации.Валерий Астраханцев приехал в Переславль из Московской области в 2017 году и занял пост первого замглавы Переславля-Залесского. Его начальником был также выходец из Московской области Владимир Волков, который позже стал мэром Ярославля, а Астраханцев, в свою очередь, возглавил Переславль. На время правления Астраханцева пришелся крупный скандал, связанный с тем, что глава фракции "Единая Россия" Переславль-Залесской городской думы Владимир Корнилов в прошлом декабре избил и задушил 60-летнего знакомого, с которым вместе выпивал. Тогда Астраханцев, занимавший на тот момент пост секретаря местного отделения ЕР, покинул должность.Основанный в 1152 году Юрием Долгоруким Переславль-Залесский, расположенный на берегу живописного озера Плещеево, – жемчужина туристического маршрута "Золотое кольцо России". Это один из самых популярных городов маршрута, например, в прошлом году его посетили 503,2 тысячи туристов, это почти в 9 раз больше населения самого города.

https://ria.ru/20191217/1562497122.html

переславль-залесский

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, переславль-залесский, ярославль, политика