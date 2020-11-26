https://ria.ru/20201126/odnoklassniki-1586409514.html

Премия соцсети "Одноклассники" объявила номинантов

Премия соцсети "Одноклассники" объявила номинантов

Социальная сеть "Одноклассники" объявила начало голосования на премию лучшего контента "Самый ОК!". Пользователи сами выберут любимые фильмы, песни и шоу. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:01

2020-11-26T14:01

2020-11-26T14:01

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" объявила начало голосования на премию лучшего контента "Самый ОК!". Пользователи сами выберут любимые фильмы, песни и шоу. Народное голосование продолжится до 9 декабря и будет проходить в приложении "Самый ОК". Отдать свой голос можно только один раз за сутки. Номинантами стали шоу, фильмы, сериалы, песни и блоги, которые чаще других упоминали в своих публикациях и комментариях пользователи "Одноклассников". Все они были созданы российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году. В номинации "Хит года" представлены: "Девочка, танцуй" (Artik и Asti), "Луна не знает пути" (Тайпан и Agunda), "ЯТЛ" ( Zivert), "Краш" (Клава Кока и NILETTO), "Французский поцелуй" (Миша Марвин и Ханна).Фильм года можно выбрать из следующих картин: "Доктор Лиза", "Лед 2", "Спутник", "Стрельцов" и "Красотка в ударе".Лучшим сериалом может стать: "Зулейха открывает глаза", "Ольга", "Эпидемия", "Метод 2" и "Чики".На премию выдвинуты шоу: "Ледниковый период", "Ты супер!", "Ну-ка, все вместе!", "Решала" и "Модель XL".В этом году было много онлайн трансляций, но номинированы: матчи Ла Лиги и Серии А, праздник выпускников "Алые паруса", онлайн-марафон "Русского Радио" и концерт Дениса Мацуева в Зале Чайковского, открывавший проект "Домашние сезоны" .Организаторы предлагают также выбрать, кто из блогер был самым интересным. Юлия Фомина, Вокруг Светы, Неугомонные, Уютный ЗОЖ или Ирина Ушакова."Одноклассники" проводят премию "Самый ОК!" с 2018 года.

https://ria.ru/20200918/kinotavr-1577448929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, музыка, шоу-бизнес, кино и сериалы, новости культуры, одноклассники