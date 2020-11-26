Премия соцсети "Одноклассники" объявила номинантов
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
© Предоставлено more.tv
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Социальная сеть "Одноклассники" объявила начало голосования на премию лучшего контента "Самый ОК!". Пользователи сами выберут любимые фильмы, песни и шоу.
Народное голосование продолжится до 9 декабря и будет проходить в приложении "Самый ОК". Отдать свой голос можно только один раз за сутки.
Номинантами стали шоу, фильмы, сериалы, песни и блоги, которые чаще других упоминали в своих публикациях и комментариях пользователи "Одноклассников". Все они были созданы российскими студиями, исполнителями, телеканалами и блогерами в 2020 году.
В номинации "Хит года" представлены: "Девочка, танцуй" (Artik и Asti), "Луна не знает пути" (Тайпан и Agunda), "ЯТЛ" ( Zivert), "Краш" (Клава Кока и NILETTO), "Французский поцелуй" (Миша Марвин и Ханна).
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Доктор Лиза"
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Кадр из фильма "Доктор Лиза"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Фото из личного архиваМария Аронова в фильме "Лёд 2"
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Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020Кадр из фильма "Спутник"
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Кадр из фильма "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
© Централ Партнершип (2020)Кадр из фильма "Стрельцов"
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Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
© Sony PicturesКадр из фильма "Красотка в ударе"
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Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
1 из 5
Кадр из фильма "Доктор Лиза"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 5
Мария Аронова в фильме "Лёд 2"
© Фото из личного архива
3 из 5
Кадр из фильма "Спутник"
© Кинокомпания "Водород", Art Pictures Studio, Hype Film, НМГ Студия, Фонд кино, СТС, 2020
4 из 5
Кадр из фильма "Стрельцов"
© Централ Партнершип (2020)
5 из 5
Кадр из фильма "Красотка в ударе"
© Sony Pictures
Фильм года можно выбрать из следующих картин: "Доктор Лиза", "Лед 2", "Спутник", "Стрельцов" и "Красотка в ударе".
Лучшим сериалом может стать: "Зулейха открывает глаза", "Ольга", "Эпидемия", "Метод 2" и "Чики".
На премию выдвинуты шоу: "Ледниковый период", "Ты супер!", "Ну-ка, все вместе!", "Решала" и "Модель XL".
В этом году было много онлайн трансляций, но номинированы: матчи Ла Лиги и Серии А, праздник выпускников "Алые паруса", онлайн-марафон "Русского Радио" и концерт Дениса Мацуева в Зале Чайковского, открывавший проект "Домашние сезоны" .
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
Концерт Дениса Мацуева в пустом Зале Чайковского
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Концерт Дениса Мацуева в пустом Зале Чайковского
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
© Фото : пресс-служба Пятого каналаПраздник "Алые Паруса"
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Праздник "Алые Паруса"
© Фото : пресс-служба Пятого канала
1 из 2
Концерт Дениса Мацуева в пустом Зале Чайковского
© Фото : из личного архива Дениса Мацуева
2 из 2
Праздник "Алые Паруса"
© Фото : пресс-служба Пятого канала
Организаторы предлагают также выбрать, кто из блогер был самым интересным. Юлия Фомина, Вокруг Светы, Неугомонные, Уютный ЗОЖ или Ирина Ушакова.
"Одноклассники" проводят премию "Самый ОК!" с 2018 года.