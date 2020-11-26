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Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась
Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:59
2020-11-26T16:43
сергей цивилев
новокузнецк
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили газомоторными. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто", это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с "Питеравто", и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.Как следует из его видеоотчетов, многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием. Некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке."Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Затем мы сделали дороги, потом только &lt;…&gt; запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть — газомоторные. &lt;…&gt; Но самое главное — они теплые, удобные для людей", — отметил Цивилев.Губернатор подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступит почти 1,1 тысячи новых автобусов.
https://ria.ru/20181112/1532591734.html
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сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область, общество

Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась

06:59 26.11.2020 (обновлено: 16:43 26.11.2020)
 
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтактеСергей Цивилев во время посещения города Новокузнецк
Сергей Цивилев во время посещения города Новокузнецк - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© Фото : @Сергей Цивилев / ВКонтакте
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.
Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили газомоторными. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.
Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто", это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с "Питеравто", и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.

"Покатался на маршрутах, поговорил с пассажирами, которые ехали в этих маршрутах как раз в час пик утром, когда максимальное количество людей… Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден", — сказал глава региона, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.

Как следует из его видеоотчетов, многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием. Некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.
Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке.
"Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Затем мы сделали дороги, потом только <…> запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть — газомоторные. <…> Но самое главное — они теплые, удобные для людей", — отметил Цивилев.
Губернатор подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступит почти 1,1 тысячи новых автобусов.
Экран навигатора в автомобиле. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.11.2018
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Сергей ЦивилевНовокузнецкКемеровская областьОбщество
 
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