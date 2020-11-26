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Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась
Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T06:59
2020-11-26T06:59
2020-11-26T16:43
сергей цивилев
новокузнецк
кемеровская область
общество
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КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, приехавший в Новокузнецк проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили газомоторными. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто", это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с "Питеравто", и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.Как следует из его видеоотчетов, многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием. Некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке."Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Затем мы сделали дороги, потом только <…> запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть — газомоторные. <…> Но самое главное — они теплые, удобные для людей", — отметил Цивилев.Губернатор подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступит почти 1,1 тысячи новых автобусов.
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сергей цивилев, новокузнецк, кемеровская область, общество
КЕМЕРОВО, 26 ноя — РИА Новости.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
, приехавший в Новокузнецк
проверить ход транспортной реформы, заявил, что она состоялась.
Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Чтобы снизить вредные выхлопы в атмосферу, старые дизельные автобусы заменили газомоторными. Также в рамках реформы были изменены графики движения, маршруты, их номера и способы оплаты проезда.
Основным перевозчиком по итогам аукциона стала компания "Питеравто", это негативно восприняли местные частные перевозчики, работавшие на маршрутах до реформы. Их водители отказались сотрудничать с "Питеравто", и компания вынуждена была брать водителей из других городов. Жители Новокузнецка в первые дни реформы жаловались на транспортный коллапс.
"Покатался на маршрутах, поговорил с пассажирами, которые ехали в этих маршрутах как раз в час пик утром, когда максимальное количество людей… Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден", — сказал глава региона, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале.
Как следует из его видеоотчетов, многие горожане довольны новыми автобусами и четким расписанием. Некоторые пожаловались на отмену прямых маршрутов, отсутствие схем движения на остановках.
Губернатор обозначил этапы транспортной реформы в Новокузнецке.
"Вначале мы по максимуму отсюда убрали машины, которые перевозили уголь, переваливали уголь в городе Новокузнецке. У нас была черная пыль по снегу. Затем мы сделали дороги, потом только <…> запустили самые современные автобусы. Они все российского производства, большая часть — газомоторные. <…> Но самое главное — они теплые, удобные для людей", — отметил Цивилев.
Губернатор подчеркнул, что до конца первого квартала 2021 года в Кузбасс поступит почти 1,1 тысячи новых автобусов.