https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html
Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве
Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве
Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T04:30
2020-11-26T04:30
2020-11-26T14:01
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 26 ноя — РИА Новости. Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование".Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.Дела объединены в одно производство. "Органами предварительного расследования ректор университета задержан", — говорится в сообщении.С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.
https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html
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республика саха (якутия), происшествия
ЯКУТСК, 26 ноя — РИА Новости.
Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии
, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.
При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование".
"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", — сообщили в прокуратуре.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.
Дела объединены в одно производство. "Органами предварительного расследования ректор университета задержан", — говорится в сообщении.
С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.