https://ria.ru/20201126/moshennichestvo-1586370869.html

Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве

Ректора якутского университета задержали по делу о крупном мошенничестве

Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T04:30

2020-11-26T04:30

2020-11-26T14:01

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 26 ноя — РИА Новости. Крупное мошенничество выявлено в Арктическом государственном агротехнологическом университете в Якутии, его ректор задержан, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.По данным следствия, руководство вуза с 2016 года по настоящее время незаконно получило из бюджета более 250 миллионов рублей на обучение по различным специальностям 136 студентов-бюджетников, которых в реальности не существовало.При этом с 2020 года проект финансируется в рамках приоритетной национальной программы "Образование".Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере". Ректор стал фигурантом дела о злоупотреблении служебными полномочиями.Дела объединены в одно производство. "Органами предварительного расследования ректор университета задержан", — говорится в сообщении.С 2016 года ректором якутского Арктического государственного агротехнологического университета является Иван Слепцов, он же заседает в республиканском парламенте.

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия