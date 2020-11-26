https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586497082.html

Собянин призвал не запасаться лекарствами от COVID-19

Собянин призвал не запасаться лекарствами от COVID-19

Лекарства от коронавируса в московских аптеках есть, но ими запасаться без назначения врача не стоит, нельзя заниматься самолечением, заявил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:23

2020-11-26T18:23

2020-11-26T19:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Лекарства от коронавируса в московских аптеках есть, но ими запасаться без назначения врача не стоит, нельзя заниматься самолечением, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Лекарства в Москве в аптеках и противовирусные, и противобактериальные, и антибиотики есть. Дело в том, что не во всех аптеках, потому что быстро очень скупается населением, но в принципе в этот период времени всегда можно купить лекарство. Это общие, обычные лекарства. Что касается ковидных лекарств, лечения от ковида, то я вообще категорически против, что люди запасались какими-то антиковидными лекарствами без назначения врача", - заявил он в эфире канала "Россия 24".Мэр напомнил, что заниматься самолечением очень опасно, есть риск попасть не только в больницу, "но прямо в реанимацию".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/covidmos-1586391466.html

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