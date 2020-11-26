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Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств
Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств
Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:19
2020-11-26T18:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".Мэр отметил, что в течение недели-двух в столице будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество

Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств

18:19 26.11.2020 (обновлено: 18:31 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".

Министерство промышленности Российской Федерации активно занимается выпуском дополнительных лекарств, причем увеличили объем выпуска в 2-3 раза, по некоторым лекарствам и в 7 раз. Я думаю, что в целом по стране этот дефицит будет в течение нескольких недель ликвидирован.

Мэр Москвы Сергей Собянин
Сергей Собянин
мэр Москвы
Мэр отметил, что в течение недели-двух в столице будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМоскваОбщество
 
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