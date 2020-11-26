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Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств
Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств
Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:19
2020-11-26T18:19
2020-11-26T18:31
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".Мэр отметил, что в течение недели-двух в столице будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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