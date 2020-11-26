https://ria.ru/20201126/lekarstva-1586496511.html

Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств

Собянин рассказал, когда в России решат проблему дефицита лекарств

Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:19

2020-11-26T18:19

2020-11-26T18:31

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здоровье - общество

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Дефицит лекарств в России в течение нескольких недель будет ликвидирован, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24".Мэр отметил, что в течение недели-двух в столице будет запущена система контроля за наличием популярных лекарств.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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