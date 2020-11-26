https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586476083.html
Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
Кардиолог Калифорнийского университета и доктор медины Ниша Парих рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды, пишет Medicalxpress. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T16:46
2020-11-26T16:46
2020-11-26T17:24
распространение нового коронавируса
ниша парих
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Кардиолог Калифорнийского университета и доктор медины Ниша Парих рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды, пишет Medicalxpress.По ее словам, при COVID-19 проблемы с сердцем возникают как у молодых, так и у людей среднего и пожилого возраста. Так, на начальном этапе заболевание может вызывать проблемы с эффективной перекачкой крови, воспаление сердечной мышцы или перикарда.Далее кардиолог отметила, что у госпитализированных больных наблюдается более высокая частота заболевания, называемого кардиомиопатией такоцубо. Эта сердечная дисфункция возникает при сильном стрессе, который может быть вызван социальной изоляцией, заболеванием или потерей близких.Также она подчеркнула, что длительные негативные эффекты проявляются и после избавления от основных симптомов. Все больше пациентов жалуются на сердечно-сосудистую симптоматику, начиная от боли в груди и учащенного сердцебиения до предобморочного состояния или обморока. Пациенты с длительным COVID-19 могут ощущать головокружение, головные боли, онемение."Еще одна важная вещь, которая обнаруживается у больных, перенесших COVID-19 – это воспаление или рубцевание сердечной мышцы", - добавила Парих.Кроме того, специалист указала на то, что вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий, что может повышать риск образования тромбов в легких или нижних конечностях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20200811/1575642949.html
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ниша парих, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости.
Кардиолог Калифорнийского университета и доктор медины Ниша Парих рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды, пишет Medicalxpress.
По ее словам, при COVID-19 проблемы с сердцем возникают как у молодых, так и у людей среднего и пожилого возраста. Так, на начальном этапе заболевание может вызывать проблемы с эффективной перекачкой крови, воспаление сердечной мышцы или перикарда.
Далее кардиолог отметила, что у госпитализированных больных наблюдается более высокая частота заболевания, называемого кардиомиопатией такоцубо. Эта сердечная дисфункция возникает при сильном стрессе, который может быть вызван социальной изоляцией, заболеванием или потерей близких.
Также она подчеркнула, что длительные негативные эффекты проявляются и после избавления от основных симптомов. Все больше пациентов жалуются на сердечно-сосудистую симптоматику, начиная от боли в груди и учащенного сердцебиения до предобморочного состояния или обморока. Пациенты с длительным COVID-19 могут ощущать головокружение, головные боли, онемение.
"Еще одна важная вещь, которая обнаруживается у больных, перенесших COVID-19 – это воспаление или рубцевание сердечной мышцы", - добавила Парих.
Кроме того, специалист указала на то, что вирус напрямую поражает слизистую оболочку кровеносных сосудов, известную как эндотелий, что может повышать риск образования тромбов в легких или нижних конечностях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.