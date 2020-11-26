https://ria.ru/20201126/koronavirus-1586392699.html

В России на амбулаторном лечении находятся более 780 тысяч пациентов

В России на амбулаторном лечении находятся более 780 тысяч пациентов

Более 780 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся на амбулаторном лечении, более 220 тысяч - в стационарах, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:21

2020-11-26T10:21

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михаил мурашко

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здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 780 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся на амбулаторном лечении, более 220 тысяч - в стационарах, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы имеем на амбулаторном этапе фактически 780 тысяч пациентов, более 780 тысяч пациентов, и на стационарном лечении более 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество