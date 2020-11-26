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В России на амбулаторном лечении находятся более 780 тысяч пациентов
В России на амбулаторном лечении находятся более 780 тысяч пациентов
Более 780 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся на амбулаторном лечении, более 220 тысяч - в стационарах, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:21
2020-11-26T10:21
2020-11-26T10:33
михаил мурашко
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Более 780 тысяч пациентов с COVID-19 в России находятся на амбулаторном лечении, более 220 тысяч - в стационарах, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Мы имеем на амбулаторном этапе фактически 780 тысяч пациентов, более 780 тысяч пациентов, и на стационарном лечении более 220 тысяч пациентов", - сказал Мурашко на XI Всероссийском конгрессе пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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михаил мурашко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество