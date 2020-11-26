https://ria.ru/20201126/korona-1586476277.html

Четвертый сезон "Короны" посмотрели больше зрителей, чем свадьбу Дианы

Четвертый сезон "Короны" посмотрели больше зрителей, чем свадьбу Дианы

По предварительным данным, четвертый сезон "Короны" за первую неделю после премьеры посмотрели на Netflix 29 миллионов человек, сообщает The Sun. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:50

2020-11-26T18:50

2020-11-26T18:50

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. По предварительным данным, четвертый сезон "Короны" за первую неделю после премьеры посмотрели на Netflix 29 миллионов человек, сообщает The Sun. Таким образом, можно говорить о том, что во всем мире свадьбу принца Чарльза и Дианы Спенсер в сериале посмотрели больше зрителей, чем телетрансляцию самой церемонии в 1981 году. Официальная информация о просмотрах на Netflix появится только через месяц после премьеры.Принца Чарльза в четвертом сезоне сыграл Джош Коннор, а принцессу Диану – Эмма Корин. Отзывы критиков и зрителей были преимущественно положительными, что также подогрело интерес публики. В июле 1981 года свадьбу принца Чарльза и Дианы Спенсер смотрели 28,4 миллиона телезрителей в Великобритании.

https://ria.ru/20201117/thatcher-1584896399.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix, диана, принцесса уэльская, великобритания