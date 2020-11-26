Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воронежская область
Воронежская область
https://ria.ru/20201126/kontrakt-1586481137.html
Жителям Воронежской области заплатят до 250 тысяч рублей по соцконтрактам
Жителям Воронежской области заплатят до 250 тысяч рублей по соцконтрактам
Воронежская областная дума приняла закон, по которому жители региона смогут получить по социальным контрактам до 250 тысяч рублей, сообщает в четверг... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:09
2020-11-26T17:09
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
владимир путин
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_11:0:1490:832_1400x0_80_0_0_cd0837b2e070a5eafcfa7cf6feb2908a.jpg
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума приняла закон, по которому жители региона смогут получить по социальным контрактам до 250 тысяч рублей, сообщает в четверг заксобрание.Закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах" был принят в целях реализации перечня поручений и послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи. Принятым законом изменены размеры и формы выплат социального пособия, назначаемого в рамках социального контракта, начиная с 1 ноября текущего года.Социальный контракт – это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают денежные средства, но при этом должны направить их на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию."Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданами в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1000 контрактов", – пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.Она отметила, что такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. В частности, это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным."Максимальная сумма, которую до настоящего момента могли получить граждане с низкими доходами в рамках социального контракта, составляла 50 тысяч рублей. Принятым в ходе пятого заседания Воронежской областной думы законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден правительством РФ. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, единовременная выплата на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты по соцконтракту также будет разниться.Возможность усовершенствования оказания государственной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах связана с предоставлением Воронежской области в следующие два года субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий по заключению социальных контрактов."В 2021 году наш регион получит 353 миллиона рублей на эти цели, в 2022 году - аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 миллиона рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", – добавил Владимир Нетёсов.
https://ria.ru/20201126/svidetelstvo-1586475948.html
https://ria.ru/20201126/uchitelya-1586471620.html
https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html
https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584346662.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569364790_196:0:1305:832_1400x0_80_0_0_d862f457330958873d01e9b60c322aa9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир нетесов, воронежская областная дума, владимир путин, воронежская область, общество

Жителям Воронежской области заплатят до 250 тысяч рублей по соцконтрактам

17:09 26.11.2020
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума приняла закон, по которому жители региона смогут получить по социальным контрактам до 250 тысяч рублей, сообщает в четверг заксобрание.
Закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах" был принят в целях реализации перечня поручений и послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи. Принятым законом изменены размеры и формы выплат социального пособия, назначаемого в рамках социального контракта, начиная с 1 ноября текущего года.
В Воронежской области упростили получение свидетельства о рождении - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
16:46Воронежская область
В Воронежской области упростили получение свидетельства о рождении
Социальный контракт – это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают денежные средства, но при этом должны направить их на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.
"Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданами в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1000 контрактов", – пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.
В Воронежской области продлили поддержку учителей, приехавших в село - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
16:26Воронежская область
В Воронежской области продлили поддержку учителей, приехавших в село
Она отметила, что такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. В частности, это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным.
"Максимальная сумма, которую до настоящего момента могли получить граждане с низкими доходами в рамках социального контракта, составляла 50 тысяч рублей. Принятым в ходе пятого заседания Воронежской областной думы законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден правительством РФ. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 16:23Воронежская область
Более 21,5 миллиарда рублей потратят на нацпроекты в Воронежской области
По его словам, единовременная выплата на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты по соцконтракту также будет разниться.
Возможность усовершенствования оказания государственной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах связана с предоставлением Воронежской области в следующие два года субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий по заключению социальных контрактов.
"В 2021 году наш регион получит 353 миллиона рублей на эти цели, в 2022 году - аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 миллиона рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", – добавил Владимир Нетёсов.
Председатель заксобрания Воронежской областной думы Владимир Нетесов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 18:17Воронежская область
Воронежская область направят около миллиарда рублей на выплаты на детей
 
Воронежская областьВладимир НетесовВоронежская областная ДумаВладимир ПутинВоронежская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36Раскрыта тайна вечной молодости стволовых клеток
17:34Начальника отдела Шереметьевской таможни арестовали по делу о взятке
17:29Росэнергоатом опроверг сообщения о ЧП на Ленинградской АЭС
17:29Эксперт рассказал, как снизить стоимость ОСАГО до 50 процентов
17:25Депутат предложил правительству поработать 31 декабря до вечера
17:21Президент Молдавии пообещал защитить позиции русского языка
17:19Шведы потеряли веру в местную модель борьбы с коронавирусом
17:09В Литве выявили случаи инфицирования норок коронавирусом
17:09Шведские журналисты заявили о возможности России "поразить сердце Европы"
17:08В Степанакерт прибыла дополнительная группировка МЧС России
17:05Глава Переславля-Залесского объяснил, из-за чего уволился
17:00Из Испании экстрадировали двух россиян
16:52Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G
16:46Врач рассказала о влиянии коронавируса на сердце и сосуды
16:45Полиция освободила водителя, въехавшего в ворота ведомства Меркель
16:41На острове Русский во Владивостоке вновь развернули полевые кухни
16:37ВОЗ разработала рекомендации по физической активности во время пандемии
16:36В Ростове-на-Дону автомобиль врезался в остановку и дом
16:35Путин прилетел в Саров
16:32В "Белнефтехиме" рассказали о цене российской нефти в 2021 году
Лента новостейМолния