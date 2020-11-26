https://ria.ru/20201126/kontrakt-1586481137.html

Жителям Воронежской области заплатят до 250 тысяч рублей по соцконтрактам

Жителям Воронежской области заплатят до 250 тысяч рублей по соцконтрактам

Воронежская областная дума приняла закон, по которому жители региона смогут получить по социальным контрактам до 250 тысяч рублей, сообщает в четверг... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

2020-11-26T17:09

воронежская область

владимир нетесов

воронежская областная дума

владимир путин

воронежская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Воронежская областная дума приняла закон, по которому жители региона смогут получить по социальным контрактам до 250 тысяч рублей, сообщает в четверг заксобрание.Закон "Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах" был принят в целях реализации перечня поручений и послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи. Принятым законом изменены размеры и формы выплат социального пособия, назначаемого в рамках социального контракта, начиная с 1 ноября текущего года.Социальный контракт – это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают денежные средства, но при этом должны направить их на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию."Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданами в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1000 контрактов", – пояснила председатель комитета Воронежской областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова.Она отметила, что такая помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. В частности, это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным."Максимальная сумма, которую до настоящего момента могли получить граждане с низкими доходами в рамках социального контракта, составляла 50 тысяч рублей. Принятым в ходе пятого заседания Воронежской областной думы законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден правительством РФ. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей", – рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.По его словам, единовременная выплата на прохождение профессионального обучения или получение дополнительного профессионального образования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей. Размер ежемесячной денежной выплаты по соцконтракту также будет разниться.Возможность усовершенствования оказания государственной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах связана с предоставлением Воронежской области в следующие два года субсидии из федерального бюджета для финансирования мероприятий по заключению социальных контрактов."В 2021 году наш регион получит 353 миллиона рублей на эти цели, в 2022 году - аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 миллиона рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности", – добавил Владимир Нетёсов.

https://ria.ru/20201126/svidetelstvo-1586475948.html

https://ria.ru/20201126/uchitelya-1586471620.html

https://ria.ru/20201125/natsproekty-1586290252.html

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воронежская область

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владимир нетесов, воронежская областная дума, владимир путин, воронежская область, общество