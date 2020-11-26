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Собянин оценил работу QR-кодов в Москве
Собянин оценил работу QR-кодов в Москве
Система QR-кодов в Москве работает достаточно эффективно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:33
2020-11-26T18:33
2020-11-26T18:33
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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве работает достаточно эффективно, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Они действительно неплохо работают и достаточно эффективны. Мы видим, в случае заражения человека и получения положительного теста, куда этот гражданин ходил, в какие ресторанные заведения общепита, и предупреждаем людей, что они находились в зоне риска с этим человеком", - сказал он в эфире канала "Россия 24".Собянин отметил, что QR-коды вводятся в большинстве европейских стран."Например, у нас по QR-кодам за последнее время мы отфиксировали 354 человека заболевших", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва, общество