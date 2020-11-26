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Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове
Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове
Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:58
2020-11-26T19:47
глеб никитин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
саров
общество
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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.Кадры церемонии возложения показал в своем эфире телеканал "Россия 24".Поездка президента в Саров была намечена на среду, но, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она была отменена из-за нелетной погоды. Путин прилетел в этот город в четверг.Также Путин ознакомился с проектами "Цифровые решения" госкорпорации "Росатом", включающими в себя конкурентоспособные ИТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование, а также научные исследования и опытно-конструкторские работы, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.Пояснения главе государства давал научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев.В ходе рабочей поездки в Саров президент в режиме видеоконференции заслушает доклад главы этой госкорпорации Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где "Росатом" по поручению президента выполняет программу ликвидации большого экологического ущерба на местной промышленной площадке.Также в графике президента встреча значится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html
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глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, саров, общество

Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

18:58 26.11.2020 (обновлено: 19:47 26.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове
Президент РФ Владимир Путин во время возложения цветов к памятнику первому научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитону в Сарове - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.
Кадры церемонии возложения показал в своем эфире телеканал "Россия 24".
Поездка президента в Саров была намечена на среду, но, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она была отменена из-за нелетной погоды. Путин прилетел в этот город в четверг.
Также Путин ознакомился с проектами "Цифровые решения" госкорпорации "Росатом", включающими в себя конкурентоспособные ИТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование, а также научные исследования и опытно-конструкторские работы, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.
Пояснения главе государства давал научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев.
В ходе рабочей поездки в Саров президент в режиме видеоконференции заслушает доклад главы этой госкорпорации Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где "Росатом" по поручению президента выполняет программу ликвидации большого экологического ущерба на местной промышленной площадке.
Также в графике президента встреча значится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Глеб НикитинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеСаровОбщество
 
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