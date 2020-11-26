https://ria.ru/20201126/khariton-1586505310.html

Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

Путин возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону в Сарове

Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:58

2020-11-26T18:58

2020-11-26T19:47

глеб никитин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

иркутская область

усолье-сибирское

саров

общество

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САРОВ (Нижегородская область), 26 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Саров возложил цветы к памятнику выдающемуся ученому, главному конструктору первой советской атомной бомбы академику Юлию Харитону.Кадры церемонии возложения показал в своем эфире телеканал "Россия 24".Поездка президента в Саров была намечена на среду, но, как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, она была отменена из-за нелетной погоды. Путин прилетел в этот город в четверг.Также Путин ознакомился с проектами "Цифровые решения" госкорпорации "Росатом", включающими в себя конкурентоспособные ИТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование, а также научные исследования и опытно-конструкторские работы, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, информационная и физическая цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.Пояснения главе государства давал научный руководитель ядерного центра Вячеслав Соловьев.В ходе рабочей поездки в Саров президент в режиме видеоконференции заслушает доклад главы этой госкорпорации Алексея Лихачева о ситуации в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, где "Росатом" по поручению президента выполняет программу ликвидации большого экологического ущерба на местной промышленной площадке.Также в графике президента встреча значится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

https://ria.ru/20201111/putin-1584113149.html

иркутская область

усолье-сибирское

саров

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глеб никитин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, саров, общество