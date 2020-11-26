https://ria.ru/20201126/karantin-1586500754.html

Собянин: около 45 тысяч младшеклассников в Москве находятся на карантине

Собянин: около 45 тысяч младшеклассников в Москве находятся на карантине

Около 45 тысяч московских учеников, обучающихся в 1-5 классах, сейчас находятся на карантине, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T18:43

2020-11-26T18:43

2020-11-26T18:46

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Около 45 тысяч московских учеников, обучающихся в 1-5 классах, сейчас находятся на карантине, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Должен сказать, что сегодня с 1-го по 5-ый класс закрыто около 1,5 тысячи классов. Это 45 тысяч детей находятся на дистанционке в силу того, что у них в классе обнаружили заболевшего", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, около 10 тысяч детей этой возрастной группы учатся дистанционно по требованию родителей, добавил мэр столицы."Они (родители) собрались и проголосовали: наш класс будет работать на дистанционке, мы просим дирекцию школы организовать. И мы организовываем работу таких классов", - пояснил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201126/distantsionka-1586497231.html

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