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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/karabakh-1586413593.html
Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе
Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:13
2020-11-26T12:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
александр лукашенко
сергей лавров
ильхам алиев
москва
белоруссия
армения
в мире
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что "бойня" в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.Лукашенко в четверг в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, &lt;…&gt; но то, что вы прекратили – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана."Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - добавил глава белорусского государства.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html
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никол пашинян, александр лукашенко, сергей лавров, ильхам алиев, москва, белоруссия, армения, в мире

Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе

12:13 26.11.2020
 
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи во Дворце независимости в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / POOL
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МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что "бойня" в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.
Лукашенко в четверг в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
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10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, <…> но то, что вы прекратили – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана.
Кадры отправки российских военных медиков в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:01Ситуация в Нагорном Карабахе
Российские военные медики вылетели в Карабах
"Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - добавил глава белорусского государства.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровИльхам АлиевМоскваБелоруссияАрменияВ мире
 
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