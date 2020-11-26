Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи во Дворце независимости в Минске
МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что "бойня" в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.
Лукашенко в четверг в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, <…> но то, что вы прекратили – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.
Он обратил внимание, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана.
"Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - добавил глава белорусского государства.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.