https://ria.ru/20201126/karabakh-1586413593.html

Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе

Лукашенко отметил роль России в прекращении "бойни" в Нагорном Карабахе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T12:13

2020-11-26T12:13

2020-11-26T12:13

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

александр лукашенко

сергей лавров

ильхам алиев

москва

белоруссия

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586411418_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_3eefa6e39050a2e954fb529e575909df.jpg

МИНСК, 26 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко позитивно оценил роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, отметив, что "бойня" в этом регионе прекратилась во многом благодаря действиям Москвы.Лукашенко в четверг в Минске провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым."Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе, вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает. Критика будет, <…> но то, что вы прекратили – во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди... И, в принципе, пусть в начале пути мы находимся там, но начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся", - заявил Лукашенко.Он обратил внимание, что изначально был глубоко погружен в проблемы Кавказского региона, хорошо их знает и эта тематика обсуждалась им с руководством России, Армении и Азербайджана."Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали, в последний раз, в Питере. Поэтому я вас искренне поздравляю", - добавил глава белорусского государства.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586213187.html

https://ria.ru/20201125/karabakh-1586230172.html

москва

белоруссия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, александр лукашенко, сергей лавров, ильхам алиев, москва, белоруссия, армения, в мире