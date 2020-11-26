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Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве
Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве
Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу,... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T10:27
2020-11-26T10:27
исламское государство
whatsapp inc.
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
владимирская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу, сообщает в четверг Октябрьский районный суд Владимира.ФСБ РФ в среду проинформировала о задержании во Владимирской области участника межрегиональной ячейки ИГ*. По данным ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии и его сообщники "намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе". Также исламисты занимались вербовкой и собирали деньги на нужды террористов. Следствие предъявило задержанному обвинение в подготовке терактов и содействии террористической деятельности, Октябрьский райсуд Владимира арестовал его на два месяца.Органами предварительного следствия фигурант обвиняется в том, что 3 ноября в мессенджере WhatsApp "вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом", говорится в сообщении суда.Также, по данным суда, мужчина обвиняется в том, что не позднее 24 ноября изготовил взрывчатку с готовыми поражающими элементами в целях совершения "террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы".* Террористическая организация, запрещена в России
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исламское государство, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, владимирская область, происшествия

Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве

10:27 26.11.2020
 
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств
Сотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / ФСБ РФ
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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу, сообщает в четверг Октябрьский районный суд Владимира.
ФСБ РФ в среду проинформировала о задержании во Владимирской области участника межрегиональной ячейки ИГ*. По данным ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии и его сообщники "намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе". Также исламисты занимались вербовкой и собирали деньги на нужды террористов. Следствие предъявило задержанному обвинение в подготовке терактов и содействии террористической деятельности, Октябрьский райсуд Владимира арестовал его на два месяца.
Органами предварительного следствия фигурант обвиняется в том, что 3 ноября в мессенджере WhatsApp "вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом", говорится в сообщении суда.
Также, по данным суда, мужчина обвиняется в том, что не позднее 24 ноября изготовил взрывчатку с готовыми поражающими элементами в целях совершения "террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы".
* Террористическая организация, запрещена в России
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе. Кадры спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
Вчера, 11:19
Обнародовано видео задержания готовивших теракт в Московском регионе
 
Исламское государствоWhatsApp Inc.Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваВладимирская областьПроисшествия
 
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