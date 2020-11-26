https://ria.ru/20201126/islamist-1586393920.html

Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве

Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве

Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу,... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T10:27

2020-11-26T10:27

2020-11-26T10:27

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владимирская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу, сообщает в четверг Октябрьский районный суд Владимира.ФСБ РФ в среду проинформировала о задержании во Владимирской области участника межрегиональной ячейки ИГ*. По данным ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии и его сообщники "намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе". Также исламисты занимались вербовкой и собирали деньги на нужды террористов. Следствие предъявило задержанному обвинение в подготовке терактов и содействии террористической деятельности, Октябрьский райсуд Владимира арестовал его на два месяца.Органами предварительного следствия фигурант обвиняется в том, что 3 ноября в мессенджере WhatsApp "вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом", говорится в сообщении суда.Также, по данным суда, мужчина обвиняется в том, что не позднее 24 ноября изготовил взрывчатку с готовыми поражающими элементами в целях совершения "террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы".* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20201125/terakt-1586216012.html

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исламское государство, whatsapp inc., федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, владимирская область, происшествия