Задержанный под Владимиром исламист планировал теракты в Москве
© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ во время задержания преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств
ВОРОНЕЖ, 26 ноя - РИА Новости. Арестованный сторонник запрещенного в России "Исламского государства"* планировал взрывать в Москве автомобили с газовыми баллонами и самодельную бомбу, сообщает в четверг Октябрьский районный суд Владимира.
ФСБ РФ в среду проинформировала о задержании во Владимирской области участника межрегиональной ячейки ИГ*. По данным ведомства, гражданин одной из стран Центральной Азии и его сообщники "намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе". Также исламисты занимались вербовкой и собирали деньги на нужды террористов. Следствие предъявило задержанному обвинение в подготовке терактов и содействии террористической деятельности, Октябрьский райсуд Владимира арестовал его на два месяца.
Органами предварительного следствия фигурант обвиняется в том, что 3 ноября в мессенджере WhatsApp "вовлекал лицо в совершение на территории Москвы взрывов автомобилей, снаряженных баллонами с газом", говорится в сообщении суда.
Также, по данным суда, мужчина обвиняется в том, что не позднее 24 ноября изготовил взрывчатку с готовыми поражающими элементами в целях совершения "террористического акта путем подрыва самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей на территории Москвы".
* Террористическая организация, запрещена в России