https://ria.ru/20201126/energoklaster-1586496050.html
В Ивановской области создадут инновационный энергокластер
В Ивановской области создадут инновационный энергокластер
Правительство Ивановской области совместно с Минэнерго России и ПАО "Россети" представит в правительство РФ проект создания на базе Ивановского государственного РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T18:16
2020-11-26T18:16
2020-11-26T18:16
ивановская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ивановская областная дума
станислав воскресенский
ивановская область
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ИВАНОВО, 26 ноя – РИА Новости. Правительство Ивановской области совместно с Минэнерго России и ПАО "Россети" представит в правительство РФ проект создания на базе Ивановского государственного энергетического университета инновационного энергетического кластера, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства ивановского региона.По его словам, проект инновационного энергетического кластера предполагает также создание современного испытательного центра инновационного оборудования.О проекте создания на базе Ивановского энергетического университета научно-технологической долины перспективных разработок в сфере электроэнергетики губернатор области Станислав Воскресенский впервые рассказал на расширенном заседании Ивановской областной Думы в сентябре."Речь идет о консолидации ряда перспективных разработок в сфере электроэнергетики с последующим их коммерческим использованием. Это фактически означает в перспективе создание в регионе целой отрасли в сфере цифровизации электроэнергетики и энергоэффективности", - напомнили в пресс-службе высказывания главы региона.-
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), ивановская областная дума, станислав воскресенский, ивановская область