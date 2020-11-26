https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586430889.html

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2021-2023 годы

Госдума утвердила бюджет Пенсионного фонда на 2021-2023 годы

Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к профициту. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T13:23

2020-11-26T13:23

2020-11-26T13:23

пенсионный фонд рф

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Госдума приняла закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021-2023 годы, который предполагает постепенный переход от его дефицита к профициту.Документ предусматривает утверждение бюджета фонда на 2021 год по доходам в сумме 9 триллионов 101,84 миллиарда рублей (7,9% ВВП), по расходам – 9 триллионов 596,68 миллиарда рублей (8,3% ВВП), то есть с дефицитом 494,84 миллиарда рублей. При этом доходы, не связанные с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, планируются уровне 9 триллионов 32,3 миллиарда рублей, расходы – 9 триллионов 567,5 миллиарда рублей.На 2022 год доходы ПРФ планируются на уровне 10 триллионов 15,14 миллиарда рублей, расходы – 10 триллионов 109,97 миллиарда рублей; на 2023 год – 10 триллионов 565,2 миллиарда и 10 триллионов 512,7 миллиарда соответственно. Таким образом, если в 2022 году бюджет Пенсионного фонда еще планируется с дефицитом 94,83 миллиарда рублей, то уже на следующий год ожидается профицит в 52,5 миллиарда рублей. При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.При этом предполагается индексация страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. С 1 января 2021 года планируется индексация на 6,3%, что в 1,7 раза выше уровня инфляции за 2020 год. В 2022 году пенсия будет проиндексирована на 5,9% (в 1,6 раза выше ожидаемой инфляции за 2021 год), в 2023 году – на 5,6% (в 1,4 раза выше прогнозируемой инфляции за 2022 год). Индексация соцпенсий и других выплат, увеличение которых зависит от роста социальных пенсий, планируется с 1 апреля ежегодно по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год: 2021 год – 2,6%, 2022 год – 8,5%, 2023 год – 0,9%.Среднегодовой размер страховой пенсии в РФ увеличится с 16 209 рублей в 2021 году до 17 736 рублей в 2023 году. Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров вырастет с 17 443 рублей до 19 294 рублей соответственно. Социальная пенсия увеличится с 10 058 до 11 057 рублей, накопительная пенсия - с 1 018 рублей до 2 012 рублей, срочная пенсионная выплата - с 2 101 до 2 510 рублей.По данным Счетной палаты РФ, отношение среднегодового размера пенсии к уровню зарплаты в стране будет снижаться и составит в 2021 году 32,9%, в 2022 году – 32,6%, в 2023 году – 32,1%.

https://ria.ru/20201126/byudzhet-1586425668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсионный фонд рф, госдума рф, экономика