https://ria.ru/20201126/boss-molokosos-1586303945.html
Вышел первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2"
Вышел первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2"
На YouTube-канале студии DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Босс-молокосос 2", который станет продолжением хита 2017 года. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T07:36
2020-11-26T07:36
2020-11-26T07:36
ева лонгория
джеймс марсден
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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале студии DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Босс-молокосос 2", который станет продолжением хита 2017 года. Братья Тим и Тед выросли и живут отдельно друг от друга. Младший – Тед – успешный бизнесмен, а Тим – примерный семьянин. Он воспитывает двух дочерей: семилетнюю Табиту и недавно родившуюся Тину. Внезапно Тим и Тед обнаруживают, что Тина – сверхсекретный агент BabyCorp. У нее есть важная миссия: раскрыть секреты таинственного доктора Эдвина Армстронга и остановить его. Ведь он создает злых младенцев. По информации ScreenRant, ожидается, что Теда снова озвучит Алек Болдуин, а Тим заговорит голосом Джеймса Марсдена. В числе актеров дубляжа также оказались: Ева Лонгория, Ариана Гринблатт, Эми Седарис и Джефф Голдблюм. В России премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года.Первая часть "Босса-молокососа" имела успех в прокате. Во всем мире она собрала 528 миллионов долларов. Позже мультфильм был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".
https://ria.ru/20201111/multfilm-1583792078.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ева лонгория, джеймс марсден, dreamworks, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале студии DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Босс-молокосос 2", который станет продолжением хита 2017 года.
Братья Тим и Тед выросли и живут отдельно друг от друга. Младший – Тед – успешный бизнесмен, а Тим – примерный семьянин. Он воспитывает двух дочерей: семилетнюю Табиту и недавно родившуюся Тину. Внезапно Тим и Тед обнаруживают, что Тина – сверхсекретный агент BabyCorp. У нее есть важная миссия: раскрыть секреты таинственного доктора Эдвина Армстронга и остановить его. Ведь он создает злых младенцев.
По информации
ScreenRant, ожидается, что Теда снова озвучит Алек Болдуин, а Тим заговорит голосом Джеймса Марсдена. В числе актеров дубляжа также оказались: Ева Лонгория, Ариана Гринблатт, Эми Седарис и Джефф Голдблюм.
В России премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года.
Первая часть "Босса-молокососа" имела успех в прокате. Во всем мире она собрала 528 миллионов долларов. Позже мультфильм был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".