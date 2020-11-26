https://ria.ru/20201126/boss-molokosos-1586303945.html

Вышел первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2"

Вышел первый трейлер мультфильма "Босс-молокосос 2"

На YouTube-канале студии DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Босс-молокосос 2", который станет продолжением хита 2017 года. РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T07:36

2020-11-26T07:36

2020-11-26T07:36

ева лонгория

джеймс марсден

dreamworks

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале студии DreamWorks Animation опубликовали первый трейлер анимационного фильма "Босс-молокосос 2", который станет продолжением хита 2017 года. Братья Тим и Тед выросли и живут отдельно друг от друга. Младший – Тед – успешный бизнесмен, а Тим – примерный семьянин. Он воспитывает двух дочерей: семилетнюю Табиту и недавно родившуюся Тину. Внезапно Тим и Тед обнаруживают, что Тина – сверхсекретный агент BabyCorp. У нее есть важная миссия: раскрыть секреты таинственного доктора Эдвина Армстронга и остановить его. Ведь он создает злых младенцев. По информации ScreenRant, ожидается, что Теда снова озвучит Алек Болдуин, а Тим заговорит голосом Джеймса Марсдена. В числе актеров дубляжа также оказались: Ева Лонгория, Ариана Гринблатт, Эми Седарис и Джефф Голдблюм. В России премьера мультфильма запланирована на 25 марта 2021 года.Первая часть "Босса-молокососа" имела успех в прокате. Во всем мире она собрала 528 миллионов долларов. Позже мультфильм был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм".

https://ria.ru/20201111/multfilm-1583792078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ева лонгория, джеймс марсден, dreamworks, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), кино и сериалы, новости культуры