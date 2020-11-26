https://ria.ru/20201126/bolgariya-1586486968.html

Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма

Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма

Болгарские отельеры предупредили правительство, что "более жесткий комплекс мер" для сокращения числа случаев коронавируса в стране приведет к коллапсу и... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T17:39

2020-11-26T17:39

2020-11-26T17:39

коронавирус covid-19

туризм

туризм

отели

новости - туризм

болгария

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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Болгарские отельеры предупредили правительство, что "более жесткий комплекс мер" для сокращения числа случаев коронавируса в стране приведет к коллапсу и массовому разорению в туризме, сообщает Турпром. Горнолыжный сезон уже поставлен под угрозу: новые меры по борьбе с Covid-19 вступят в силу в 23:30 27 ноября и будут действовать до 21 декабря. Более того, правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии до конца января, фактически поставив крест на зимнем турсезоне.В стране закрыты не только ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения, но и бары и рестораны, в том числе и отельные. Разрешена только еда навынос и доставка на дом. Отменены массовые спортивные мероприятия. В торговых центрах открыты только супермаркеты, аптеки и прочие "необходимые" торговые точки и службы. При этом культовые сооружения и парки останутся доступными для публики.Отельеры подчеркивают, что согласно опросам, в гостиницах не было ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно ассоциация настаивает на том, чтобы рестораны, спа, фитнес и оздоровительные центры не закрывались, а деятельность отелей не ограничивалась.

https://ria.ru/20201125/bolgariya-1586254260.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, отели, новости - туризм, болгария