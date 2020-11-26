https://ria.ru/20201126/bolgariya-1586486968.html
Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
Болгарские отельеры предупредили о коллапсе в сфере туризма
Болгарские отельеры предупредили правительство, что "более жесткий комплекс мер" для сокращения числа случаев коронавируса в стране приведет к коллапсу и... РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T17:39
2020-11-26T17:39
2020-11-26T17:39
коронавирус covid-19
туризм
туризм
отели
новости - туризм
болгария
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МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Болгарские отельеры предупредили правительство, что "более жесткий комплекс мер" для сокращения числа случаев коронавируса в стране приведет к коллапсу и массовому разорению в туризме, сообщает Турпром. Горнолыжный сезон уже поставлен под угрозу: новые меры по борьбе с Covid-19 вступят в силу в 23:30 27 ноября и будут действовать до 21 декабря. Более того, правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии до конца января, фактически поставив крест на зимнем турсезоне.В стране закрыты не только ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения, но и бары и рестораны, в том числе и отельные. Разрешена только еда навынос и доставка на дом. Отменены массовые спортивные мероприятия. В торговых центрах открыты только супермаркеты, аптеки и прочие "необходимые" торговые точки и службы. При этом культовые сооружения и парки останутся доступными для публики.Отельеры подчеркивают, что согласно опросам, в гостиницах не было ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно ассоциация настаивает на том, чтобы рестораны, спа, фитнес и оздоровительные центры не закрывались, а деятельность отелей не ограничивалась.
https://ria.ru/20201125/bolgariya-1586254260.html
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коронавирус covid-19, туризм, отели, новости - туризм, болгария
МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости.
Болгарские отельеры предупредили правительство, что "более жесткий комплекс мер" для сокращения числа случаев коронавируса в стране приведет к коллапсу и массовому разорению в туризме, сообщает
Турпром.
"Если снова запретят деятельность гостиничных заведений, социальные издержки этих мер будут чрезвычайно высокими. Тысячи сотрудников останутся без средств к существованию, которые вряд ли согласятся с доводами о том, что все это на самом деле делается для их блага", — заявили в Ассоциация руководителей болгарских отелей.
Горнолыжный сезон уже поставлен под угрозу: новые меры по борьбе с Covid-19 вступят в силу в 23:30 27 ноября и будут действовать до 21 декабря. Более того, правительство Болгарии продлило режим чрезвычайной эпидемиологической ситуации из-за пандемии до конца января, фактически поставив крест на зимнем турсезоне.
В стране закрыты не только ночные клубы, дискотеки и другие развлекательные заведения, но и бары и рестораны, в том числе и отельные. Разрешена только еда навынос и доставка на дом. Отменены массовые спортивные мероприятия. В торговых центрах открыты только супермаркеты, аптеки и прочие "необходимые" торговые точки и службы. При этом культовые сооружения и парки останутся доступными для публики.
Отельеры подчеркивают, что согласно опросам, в гостиницах не было ни одного случая заражения коронавирусом. Соответственно ассоциация настаивает на том, чтобы рестораны, спа, фитнес и оздоровительные центры не закрывались, а деятельность отелей не ограничивалась.
"Ассоциация напоминает, что туризм обеспечивает средства к существованию тысячам людей, в том числе из числа меньшинств и в районах с традиционно высоким уровнем безработицы. Это делает его одним из наиболее социально важных секторов экономики", — подчеркивается в заявлении.