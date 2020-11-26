https://ria.ru/20201126/biysk-1586388824.html

В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей

В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей

Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас при пожаре в частном доме в Алтайском крае одиннадцатилетнюю девочку и её... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T09:53

2020-11-26T09:53

2020-11-26T10:01

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

бийск

алтайский край

происшествия

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МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас при пожаре в частном доме в Алтайском крае одиннадцатилетнюю девочку и её трёхгодовалого брата, дети были в доме одни, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.Пожар произошёл в частном доме на Угольной улице в Бийске. Евгений Потапов, находившийся в отпуске, проезжал рядом с горящим домом. Росгвардеец сообщил о возгорании спасателям, а сам поспешил к горящей постройке, из которой слышался детский крик."Поскольку дверь была охвачена огнем, Евгений Потапов решил влезть в дом через окно. На подоконнике он увидел 11-летнюю девочку. На вопрос, одна ли она в доме, девочка ответила, что где-то внутри находится её младший брат. Евгений нашел 3-летнего мальчика, помог девочке выбраться через окно на улицу, а малыша вынес на руках. Так как тёплые вещи взять из дома не удалось, росгвардеец усадил детей в автомобиль и закутал их в свою куртку", - говорится в сообщении.Отмечается, что дети не пострадали. О поступке Евгения стало известно после того, как их мать обратилась с благодарностью к руководству его отдела.

https://ria.ru/20200806/1575458013.html

https://ria.ru/20201106/pozhar-1583318805.html

бийск

алтайский край

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), бийск, алтайский край, происшествия