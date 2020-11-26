В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:53 26.11.2020 (обновлено: 10:01 26.11.2020)
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииСотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Бийску старший сержант Евгений Потапов вынес из горящего дома 11-летнюю девочку и ее трехгодовалого брата
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Сотрудник отдела вневедомственной охраны Росгвардии Евгений Потапов спас при пожаре в частном доме в Алтайском крае одиннадцатилетнюю девочку и её трёхгодовалого брата, дети были в доме одни, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Пожар произошёл в частном доме на Угольной улице в Бийске. Евгений Потапов, находившийся в отпуске, проезжал рядом с горящим домом. Росгвардеец сообщил о возгорании спасателям, а сам поспешил к горящей постройке, из которой слышался детский крик.
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"Поскольку дверь была охвачена огнем, Евгений Потапов решил влезть в дом через окно. На подоконнике он увидел 11-летнюю девочку. На вопрос, одна ли она в доме, девочка ответила, что где-то внутри находится её младший брат. Евгений нашел 3-летнего мальчика, помог девочке выбраться через окно на улицу, а малыша вынес на руках. Так как тёплые вещи взять из дома не удалось, росгвардеец усадил детей в автомобиль и закутал их в свою куртку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дети не пострадали. О поступке Евгения стало известно после того, как их мать обратилась с благодарностью к руководству его отдела.