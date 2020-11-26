https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586445195.html

Россия заинтересована в нормализации ситуации в Белоруссии, заявил Лавров

Россия заинтересована в нормализации ситуации в Белоруссии, заявил Лавров

России не безразлично, как развивается ситуация в Белоруссии, она заинтересована в ее нормализации и стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на... РИА Новости, 26.11.2020

2020-11-26T14:26

2020-11-26T14:26

2020-11-26T14:26

владимир макей

александр лукашенко

сергей лавров

белоруссия

в мире

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МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. России не безразлично, как развивается ситуация в Белоруссии, она заинтересована в ее нормализации и стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.По словам Лаврова, белорусская сторона предметно информировала о том, как сейчас развивается ситуация в республике."Нам это не безразлично, Белоруссия – наш союзник, стратегический партнер, белорусы – братский нам народ, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому, конечно, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено", - сказал Лавров.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201126/besporyadki-1586443661.html

https://ria.ru/20201126/belorussiya-1586438806.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир макей , александр лукашенко, сергей лавров, белоруссия, в мире