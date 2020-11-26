Россия заинтересована в нормализации ситуации в Белоруссии, заявил Лавров
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи во Дворце независимости в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
МИНСК, 26 ноя – РИА Новости. России не безразлично, как развивается ситуация в Белоруссии, она заинтересована в ее нормализации и стабильности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с белорусским коллегой Владимиром Макеем.
По словам Лаврова, белорусская сторона предметно информировала о том, как сейчас развивается ситуация в республике.
"Нам это не безразлично, Белоруссия – наш союзник, стратегический партнер, белорусы – братский нам народ, и мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому, конечно, будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразований в политической, экономической и правовой системе, как это было объявлено", - сказал Лавров.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.