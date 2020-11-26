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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201126/azerbaydzhan-1586414891.html
Парламент Азербайджана призвал пересмотреть отношения с Францией
Парламент Азербайджана призвал пересмотреть отношения с Францией
Парламент Азербайджана призывает правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией после резолюции по Карабаху. РИА Новости, 26.11.2020
2020-11-26T12:21
2020-11-26T12:21
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
совет безопасности оон
франция
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Азербайджана призывает правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией после резолюции по Карабаху.Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер. На заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в четверг было принято заявление, которым выражается протест против резолюции сената Франции."Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положило конец нагорно-карабахскому конфликту. Это трехстороннее заявление означает выполнение четырех резолюций, принятых СБ ООН, которые поддержала и Франция. Указанное заявление также обеспечило выполнение документов, принятых другими авторитетными международными структурами. Милли Меджлис напоминает, что новые реалии должны быть приняты всеми", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.Парламент обратился к кабмину Азербайджана с предложением пересмотреть отношения с Францией. "Обратиться в руководство ОБСЕ с вопросом об исключении Франции из Минской Группы ОБСЕ. Пересмотреть и глубоко проанализировать политические и экономические связи между правительствами Азербайджана и Франции", - говорится в заявлении.Документ был вынесен на голосование и принят.
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нагорный карабах
франция
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обсе, нагорный карабах, совет безопасности оон, франция, азербайджан, армения, в мире

Парламент Азербайджана призвал пересмотреть отношения с Францией

12:21 26.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФлаг Азербайджана у села Талыш
Флаг Азербайджана у села Талыш - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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БАКУ, 26 ноя - РИА Новости. Парламент Азербайджана призывает правительство пересмотреть политические и экономические отношения с Францией после резолюции по Карабаху.
Французский сенат в среду абсолютным большинством голосов принял резолюцию с призывом к правительству страны признать Нагорный Карабах. Документ носит рекомендательный характер. На заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в четверг было принято заявление, которым выражается протест против резолюции сената Франции.
"Заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положило конец нагорно-карабахскому конфликту. Это трехстороннее заявление означает выполнение четырех резолюций, принятых СБ ООН, которые поддержала и Франция. Указанное заявление также обеспечило выполнение документов, принятых другими авторитетными международными структурами. Милли Меджлис напоминает, что новые реалии должны быть приняты всеми", - говорится в заявлении парламента Азербайджана.
Парламент обратился к кабмину Азербайджана с предложением пересмотреть отношения с Францией. "Обратиться в руководство ОБСЕ с вопросом об исключении Франции из Минской Группы ОБСЕ. Пересмотреть и глубоко проанализировать политические и экономические связи между правительствами Азербайджана и Франции", - говорится в заявлении.
Документ был вынесен на голосование и принят.
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