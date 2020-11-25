Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике
14:42 25.11.2020 (обновлено: 14:47 25.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи в свой день рождения
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лечился в частной клинике в Москве, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах в регионе, за это надо не критиковать, а объявить благодарность, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоит от 50 тысяч рублей. Его выписали в среду.
"Губернатор Владимирской области специально поехал в Москву, где есть свободные койки, да еще в частную клинику. Так его критикуют. Слушайте, он дал возможность другому больному лежать на койке во Владимирской области. За что же вы критикуете губернатора? Это польза. Ему надо благодарность объявить", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
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