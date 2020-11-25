https://ria.ru/20201125/zhirinovskiy-1586267042.html

Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике

Жириновский призвал не критиковать Сипягина за лечение в частной клинике

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лечился в частной клинике в Москве, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах в регионе, за это надо... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:42

2020-11-25T14:42

2020-11-25T14:47

владимир сипягин

лдпр

владимир жириновский

владимирская область

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин лечился в частной клинике в Москве, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах в регионе, за это надо не критиковать, а объявить благодарность, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID, а 17 ноября его госпитализировали после начавшегося осложнения в частную клинику Москвы. Как отмечал губернатор, он решил продолжить лечение в Москве за свой счет, чтобы не занимать койку в инфекционных стационарах своей области. День лечения в клинике, куда госпитализировали губернатора, стоит от 50 тысяч рублей. Его выписали в среду."Губернатор Владимирской области специально поехал в Москву, где есть свободные койки, да еще в частную клинику. Так его критикуют. Слушайте, он дал возможность другому больному лежать на койке во Владимирской области. За что же вы критикуете губернатора? Это польза. Ему надо благодарность объявить", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/lechenie-1585141589.html

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владимир сипягин, лдпр, владимир жириновский, владимирская область, общество