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Жириновский прокомментировал демарш хабаровских депутатов от ЛДПР
Жириновский прокомментировал демарш хабаровских депутатов от ЛДПР
ЛДПР надеется, что в партии больше не будет таких демаршей, как в гордуме Хабаровска, руководство партии понимает депутатов, которым они идут навстречу, заявил... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:29
2020-11-25T15:19
михаил дегтярев
лдпр
владимир жириновский
хабаровск
политика
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР надеется, что в партии больше не будет таких демаршей, как в гордуме Хабаровска, руководство партии понимает депутатов, которым они идут навстречу, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель Михаил Сидоров, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". В среду Сидоров заявил, что депутаты решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым."Мы все это перевариваем. Надеемся, что больше не будет таких демаршей. Понимаем депутатов и пойдем друг другу во всем навстречу, чтобы не было недопонимания, и чтобы и дальше у ЛДПР было большинство во всех законодательных органах Хабаровского края", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
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михаил дегтярев, лдпр, владимир жириновский, хабаровск, политика

Жириновский прокомментировал демарш хабаровских депутатов от ЛДПР

14:29 25.11.2020 (обновлено: 15:19 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. ЛДПР надеется, что в партии больше не будет таких демаршей, как в гордуме Хабаровска, руководство партии понимает депутатов, которым они идут навстречу, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
В понедельник сразу 17 депутатов гордумы Хабаровска, в том числе ее председатель Михаил Сидоров, написали заявления о выходе из рядов ЛДПР. Причиной были названы "внутренние убеждения, несогласие с действиями регионального отделения фракции, с их политикой". В среду Сидоров заявил, что депутаты решили не выходить из рядов партии после разговора с главой регионального отделения, врио губернатора региона Михаилом Дегтяревым.
"Мы все это перевариваем. Надеемся, что больше не будет таких демаршей. Понимаем депутатов и пойдем друг другу во всем навстречу, чтобы не было недопонимания, и чтобы и дальше у ЛДПР было большинство во всех законодательных органах Хабаровского края", - сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 24".
На съезде партии ЛДПР в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 09:32
Несогласие с политикой? Сразу 17 депутатов думы Хабаровска покинули ЛДПР
 
Михаил ДегтяревЛДПРВладимир ЖириновскийХабаровскПолитика
 
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