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Захвативший детей в заложники в Колпино объяснил свой поступок
Захвативший детей в заложники в Колпино объяснил свой поступок
Взявший во вторник в Колпино в заложники 6 детей Денис Бельтюков признал вину на суде по избранию меры пресечения, но назвал причиной "помешательства"... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:34
2020-11-25T18:34
2020-11-25T20:10
захват заложников в колпино
колпино
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Взявший во вторник в Колпино в заложники 6 детей Денис Бельтюков признал вину на суде по избранию меры пресечения, но назвал причиной "помешательства" выписанные ему таблетки, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем", - цитирует слова Бельтюкова объединённая пресс-служба судов.По его словам, сейчас он хочет пройти лечение и понять, что произошло."У суда просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя с семьей, либо любую другую меру. Также, Бельтюков добавил, что он суперсварщик. На работу официально не устраивался, так как ждал дневного стационара, но опыт в сварке у него большой", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Ранее сообщилось, что Колпинский суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде ареста на два месяца.Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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Денис Бельтюков, взявший в заложники детей, предстал перед судом
Денис Бельтюков объяснял судье, почему его не нужно помещать под стражу - но все равно был арестован. Он говорил среди прочего, что хочет понять, что с ним вчера произошло, и обратиться за помощью к психиатру.
2020-11-25T18:34
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захват заложников в колпино, колпино, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости.
Взявший во вторник в Колпино
в заложники 6 детей Денис Бельтюков признал вину на суде по избранию меры пресечения, но назвал причиной "помешательства" выписанные ему таблетки, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем", - цитирует слова Бельтюкова объединённая пресс-служба судов.
По его словам, сейчас он хочет пройти лечение и понять, что произошло.
"У суда просил домашний арест в квартире, которую сейчас ремонтирует, если нельзя с семьей, либо любую другую меру. Также, Бельтюков добавил, что он суперсварщик. На работу официально не устраивался, так как ждал дневного стационара, но опыт в сварке у него большой", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
Ранее сообщилось, что Колпинский суд избрал Бельтюкову меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Громкая история произошла накануне днем: пьяный мужчина выгнал из квартиры жену, заперся с шестью детьми и долгое время отказывался их выпускать. Только к вечеру после уговоров прокурора дебошир сдался и выпустил детей. Никаких требований мужчина не выдвигал. При этом местные власти отмечали, что семья малообеспеченная, а отец семейства состоял на учете в психоневрологическом диспансере.