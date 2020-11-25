https://ria.ru/20201125/yaponiya-1586031933.html
В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма
В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма
Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:03
2020-11-25T19:03
2020-11-25T19:03
кешбэк
коронавирус covid-19
туристы
туризм
туризм
хоккайдо
новости - туризм
осака (город)
саппоро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/25/1560382516_0:196:2048:1348_1400x0_80_0_0_bea3960133d5650584ee9d49a7d59000.jpg
ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщил министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.Города исключат из акции сроком на три недели. Туристы смогут посещать их, но только полностью оплатив поездку. Для местных жителей, если они заходят отправиться в путешествие по стране, программа остается в силе.Go To Travel подразумевает предоставление за счет государства скидок в размере 50 процентов от стоимости поездки в день на человека (35 процентов на транспорт и проживание, 15 процентов выдаются в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок) в пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день.Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает около десяти выходных дней. Акция начала действовать с 22 июля, за это время ею воспользовались 40 миллионов японцев.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
хоккайдо
осака (город)
саппоро
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156038/25/1560382516_99:0:1919:1365_1400x0_80_0_0_9f2399bc43d0ad7d0316641c1279255d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кешбэк, коронавирус covid-19, туристы, туризм, хоккайдо, новости - туризм, осака (город), саппоро
ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщил министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.
Города исключат из акции сроком на три недели. Туристы смогут посещать их, но только полностью оплатив поездку. Для местных жителей, если они заходят отправиться в путешествие по стране, программа остается в силе.
"Цель — избежать излишнего давления на систему здравоохранения в районах, где много тяжелобольных и уже существует жесткая нагрузка на медицинские учреждения, со стороны приезжающих туристов", — сказал министр.
Go To Travel подразумевает предоставление за счет государства скидок в размере 50 процентов от стоимости поездки в день на человека (35 процентов на транспорт и проживание, 15 процентов выдаются в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок) в пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день.
Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает около десяти выходных дней. Акция начала действовать с 22 июля, за это время ею воспользовались 40 миллионов японцев.