В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма

Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний... РИА Новости, 25.11.2020

ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщил министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.Города исключат из акции сроком на три недели. Туристы смогут посещать их, но только полностью оплатив поездку. Для местных жителей, если они заходят отправиться в путешествие по стране, программа остается в силе.Go To Travel подразумевает предоставление за счет государства скидок в размере 50 процентов от стоимости поездки в день на человека (35 процентов на транспорт и проживание, 15 процентов выдаются в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок) в пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день.Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает около десяти выходных дней. Акция начала действовать с 22 июля, за это время ею воспользовались 40 миллионов японцев.

