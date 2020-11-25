Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201125/yaponiya-1586031933.html
В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма
В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма
Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:03
2020-11-25T19:03
кешбэк
коронавирус covid-19
туристы
туризм
туризм
хоккайдо
новости - туризм
осака (город)
саппоро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/25/1560382516_0:196:2048:1348_1400x0_80_0_0_bea3960133d5650584ee9d49a7d59000.jpg
ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщил министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.Города исключат из акции сроком на три недели. Туристы смогут посещать их, но только полностью оплатив поездку. Для местных жителей, если они заходят отправиться в путешествие по стране, программа остается в силе.Go To Travel подразумевает предоставление за счет государства скидок в размере 50 процентов от стоимости поездки в день на человека (35 процентов на транспорт и проживание, 15 процентов выдаются в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок) в пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день.Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает около десяти выходных дней. Акция начала действовать с 22 июля, за это время ею воспользовались 40 миллионов японцев.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
хоккайдо
осака (город)
саппоро
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156038/25/1560382516_99:0:1919:1365_1400x0_80_0_0_9f2399bc43d0ad7d0316641c1279255d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кешбэк, коронавирус covid-19, туристы, туризм, хоккайдо, новости - туризм, осака (город), саппоро

В Японии два города исключат из программы поддержки внутреннего туризма

19:03 25.11.2020
 
© Depositphotos / cowardlionГейши в бамбуковой роще в Киото, Япония
Гейши в бамбуковой роще в Киото, Япония - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Depositphotos / cowardlion
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Саппоро на Хоккайдо и Осака в одноименной префектуре будут исключены из программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel из-за роста заболеваний коронавирусной инфекцией, сообщил министр государственных земель, транспорта и туризма Кадзуеси Акаба.
Города исключат из акции сроком на три недели. Туристы смогут посещать их, но только полностью оплатив поездку. Для местных жителей, если они заходят отправиться в путешествие по стране, программа остается в силе.
"Цель — избежать излишнего давления на систему здравоохранения в районах, где много тяжелобольных и уже существует жесткая нагрузка на медицинские учреждения, со стороны приезжающих туристов", — сказал министр.
Go To Travel подразумевает предоставление за счет государства скидок в размере 50 процентов от стоимости поездки в день на человека (35 процентов на транспорт и проживание, 15 процентов выдаются в виде купонов на покупки сувениров и посещение ресторанов в ходе туристических поездок) в пределах 20 тысяч иен (186 долларов) при многодневных путешествиях и не более 10 тысяч иен (93 долларов) при поездках на один день.
Программа действует до 31 января 2021 года, но сейчас в правительстве говорят о ее продлении до так называемой Золотой недели, когда с конца апреля по начало мая выпадает около десяти выходных дней. Акция начала действовать с 22 июля, за это время ею воспользовались 40 миллионов японцев.
Косплейщицы на улице Харадзюку в Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 12.11.2019
12 ноября 2019, 08:00Туризм
Как дешево отдохнуть в Японии: лайфхаки от местных жителей
 
ТуризмКешбэкКоронавирус COVID-19туристыТуризмХоккайдоНовости - ТуризмОсака (город)Саппоро
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53В Бийске росгвардеец вынес из горящего дома двух детей
09:46На Сахалине рассказали о школьнике, которого ранил ножом одноклассник
09:40Ученые придумали, как продлить срок годности масла в стеклянной таре
09:32Ирак хочет сотрудничать с разведками других стран для борьбы с ИГ*
09:29В Донецк прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
09:19Собянин продлил указ об "удаленке" минимум для 30 процентов персонала
09:14ФСБ рассказала, за что вешали гитлеровских садистов в Орловской области
09:13Глава МИД Ирака заявил об активизации боевиков ИГ* в стране
09:10Тяжелое течение COVID-19 отмечают у 0,2% заболевших детей
09:09Собянин заявил о сглаживании динамики роста заболеваемости COVID-19
09:08В Москве 6229 пациентов вылечились от коронавируса за сутки
09:06Собянин рассказал о ситуации с распространением COVID-19 в Москве
09:05Собянин оценил принятые меры по борьбе с коронавирусом
09:04Названы неочевидные симптомы коронавируса
09:03Мишустин подписал распоряжение о закупке препарата "Мелфалан"
09:03Собянин заявил об увеличении числа госпитализаций пациентов с COVID-19
09:02Собянин продлил действующие в Москве ограничения по коронавирусу
09:00Правительство внесло на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром
09:00В Иране рост заболеваемости COVID-19 связали с социальной усталостью
08:48Иран сотрудничает с российской стороной по поводу вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния