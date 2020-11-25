https://ria.ru/20201125/vzyatki-1586186993.html

Офицера воинской части на Курилах осудили за взятки

Офицера воинской части на Курилах осудили за взятки

Офицер воинской части, дислоцированной на Курильских островах, осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима за получение взяток, сообщает в среду пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T04:56

2020-11-25T04:56

2020-11-25T04:56

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

курильские острова

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Офицер воинской части, дислоцированной на Курильских островах, осуждён на 7,5 лет колонии строгого режима за получение взяток, сообщает в среду пресс-служба областного управления ФСБ России.По данным УФСБ, офицер в разные периоды 2019 года получил от военнослужащих денежные средства за совершение действий, входящих в его должностные полномочия, и за общее покровительство по службе.Суд назначил офицеру наказание в виде лишения свободы на срок семь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе, органах местного самоуправления сроком на четыре года.Кроме того, осуждённый лишён звания капитана.

https://ria.ru/20201123/vzyatka-1585941784.html

курильские острова

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), курильские острова, происшествия