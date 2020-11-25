https://ria.ru/20201125/vladivostok-1586213900.html

На острове Русский сохраняются многочасовые очереди на паром

На острове Русский сохраняются многочасовые очереди на паром

Многочасовые автомобильные очереди сохраняются на паром с острова Русский во Владивостоке, мост на который закрыли после циклона, однако транспорта стало... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:05

2020-11-25T11:05

2020-11-25T12:04

приморский океанариум

дальневосточный федеральный университет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

русский (остров)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Многочасовые автомобильные очереди сохраняются на паром с острова Русский во Владивостоке, мост на который закрыли после циклона, однако транспорта стало меньше, передаёт корреспондент РИА Новости.Утром 21 ноября движение по мосту на остров Русский закрыли из-за падения льда с вант. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом уехать на нем очень сложно: очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Открытие моста несколько раз переносили, в последний раз на 27 ноября. В правительстве края в среду сообщили, что на мосту работают свыше 10 человек, в том числе промышленные альпинисты, которые сбивают лёд с вант.В среду очереди на паром одномоментно ждут 25-30 авто - меньше, чем сразу после закрытия моста, когда скапливалось до 60 транспортных средств. При этом без очереди на судно запускают скорые, спецтехнику, грузовики. Машины, которые приехали к рейсу на 14.00 (7.00 мск), в лучшем случае могут уехать в 18.00 (11.00 мск).На пароме также перевозят пассажиров без машин - их доставляют к пирсу бесплатными автобусами, в том числе ходят автобусы из кампуса ДВФУ с сотрудниками и студентами вуза.На остров приезжают и уезжают с него множество пассажиров. У пирса организован пункт обогрева, в обед здесь разворачивалась полевая кухня - ожидающих паром кормили пловом с тушенкой. Подъезд к пирсу и движение машин возле него регулирует полиция.Мост – единственный способ попасть на остров Русский, регулярного паромного сообщения нет. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части, Приморский океанариум, академия МЧС. В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.

https://ria.ru/20201125/tsiklon-1586185216.html

русский (остров)

владивосток

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Кадры закрытого моста на остров Русский во Владивостоке Мост на остров Русский во Владивостоке по-прежнему закрыт из-за падения льда с вант, на паром многочасовые очереди 2020-11-25T11:05 true PT0M30S

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приморский океанариум, дальневосточный федеральный университет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), русский (остров), владивосток, происшествия