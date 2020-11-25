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Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега
Прокуратура внесла представление мэру Владивостока за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона, сообщает... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T08:01
2020-11-25T08:01
владивосток
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру Владивостока за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона, сообщает прокуратура Приморья.Прокуратура отмечает, что связи с несвоевременной очисткой администрацией города тротуаров, лестничных маршей, обочин в отношении руководителя профильного подразделения мэрии возбудила дело об административном нарушении по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог"."В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города главе Владивостока внесла представление, в котором в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлеченных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации", - сообщает прокуратура.В случае непринятия мэрией необходимых мер в ближайшее время прокуратура будет добиваться их исполнения через суд.В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
https://radiosputnik.ria.ru/20201124/vladivostok-1586116913.html
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Золотой мост во Владивостоке чистят от наледи струями пара
Золотой мост - одну из транспортных артерий Владивостока - чистят от наледи струями пара.
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владивосток, общество

Мэру Владивостока внесли представление из-за плохой уборки снега

08:01 25.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанкПоследствия ледяного дождя во Владивостоке
Последствия ледяного дождя во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя – РИА Новости. Прокуратура внесла представление мэру Владивостока за недостаточное количество техники и ресурсов на устранении последствий снежного циклона, сообщает прокуратура Приморья.
Прокуратура отмечает, что связи с несвоевременной очисткой администрацией города тротуаров, лестничных маршей, обочин в отношении руководителя профильного подразделения мэрии возбудила дело об административном нарушении по статье "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог".
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"В целях устранения выявленных нарушений прокуратура города главе Владивостока внесла представление, в котором в том числе указано на недостаточное количество спецтехники и привлеченных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации", - сообщает прокуратура.
В случае непринятия мэрией необходимых мер в ближайшее время прокуратура будет добиваться их исполнения через суд.
В Приморье, где на прошлой неделе прошел снежный циклон, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке шел ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. В субботу осадки везде прекратились.
 
ВладивостокОбщество
 
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