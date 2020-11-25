https://ria.ru/20201125/vaktsinatsiya-1586347197.html

Воробьев рассказал о вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Воробьев рассказал о вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

В Московской области от COVID-19 привили уже несколько тысяч человек, регион получает до 1,2 тысячи доз вакцины еженедельно, заявил губернатор региона Андрей... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T21:10

2020-11-25T21:10

2020-11-25T21:10

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андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. В Московской области от COVID-19 привили уже несколько тысяч человек, регион получает до 1,2 тысячи доз вакцины еженедельно, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв."Пока лишь несколько тысяч, но хочется несколько миллионов, ну или хотя бы сотен тысяч", - сказал Воробьёв, отвечая на вопрос, сколько человек привили от COVID-19 в Подмосковье.Губернатор рассказал, что еженедельно Подмосковье получает до 1,2 тысячи доз вакцины от коронавируса. "Приоритетность тоже есть – это, прежде всего, те, кто работает с людьми, врачи, сотрудники МФЦ, учителя, правоохранительные органы", - добавил губернатор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

московская область (подмосковье)

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