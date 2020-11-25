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https://ria.ru/20201125/vaktsinatsiya-1586269632.html
Канцлер Австрии сделал прогноз по срокам возвращения к "нормальной жизни"
Канцлер Австрии сделал прогноз по срокам возвращения к "нормальной жизни"
Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни благодаря появившимся вакцинам от... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T14:52
2020-11-25T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян курц
австрия
в мире
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни благодаря появившимся вакцинам от коронавируса.При этом Курц предупредил, что появление вакцины в январе не будет означать, что вирус уже будет побежден.Во вторник глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер объявил, что вакцинация от коронавируса начнется в республике в январе 2021 года, первыми привьют постояльцев домов престарелых старше 65 лет и персонал, а также сотрудников сферы здравоохранения. Со второго квартала 2021 года, то есть с апреля, будет возможна вакцинация широких слоев населения на добровольной основе, однако министр рассчитывает, что вакцину получит существенно больше половины населения. Пока планируется закупить 16,5 миллиона доз вакцины от пяти производителей на сумму 200 миллионов евро. Первыми ожидаются вакцины Pfizer/Biontech и AstraZeneca.Курц ранее заявил, что в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Первыми 5-6 декабря протестируют учителей и воспитателей (200 тысяч человек), 7-8 декабря - всех полицейских (40 тысяч). После этого, незадолго до католического Рождества, пройдет тестирование широких слоев населения на добровольной основе. Таким образом австрийские власти хотят "спасти" праздник.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, себастьян курц, австрия, в мире

Канцлер Австрии сделал прогноз по срокам возвращения к "нормальной жизни"

14:52 25.11.2020
 
© AP Photo / Virginia MayoФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время совместной пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
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ВЕНА, 25 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что до следующего лета можно рассчитывать на возвращение к нормальной жизни благодаря появившимся вакцинам от коронавируса.

"В августе на вопрос, есть ли перспектива, я сказал, что есть свет в конце тоннеля, и мы можем рассчитывать, что до следующего лета сможем вернуться к нормальности. Тогда многие засомневались в этом, многие критиковали. Сегодня я рад подтвердить, что эта перспектива случится", - сказал Курц после заседания кабмина, на котором была принята стратегия по вакцинации от коронавируса.

При этом Курц предупредил, что появление вакцины в январе не будет означать, что вирус уже будет побежден.
Во вторник глава австрийского минздрава Рудольф Аншобер объявил, что вакцинация от коронавируса начнется в республике в январе 2021 года, первыми привьют постояльцев домов престарелых старше 65 лет и персонал, а также сотрудников сферы здравоохранения. Со второго квартала 2021 года, то есть с апреля, будет возможна вакцинация широких слоев населения на добровольной основе, однако министр рассчитывает, что вакцину получит существенно больше половины населения. Пока планируется закупить 16,5 миллиона доз вакцины от пяти производителей на сумму 200 миллионов евро. Первыми ожидаются вакцины Pfizer/Biontech и AstraZeneca.
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Курц ранее заявил, что в декабре пройдет массовое тестирование на коронавирус. Первыми 5-6 декабря протестируют учителей и воспитателей (200 тысяч человек), 7-8 декабря - всех полицейских (40 тысяч). После этого, незадолго до католического Рождества, пройдет тестирование широких слоев населения на добровольной основе. Таким образом австрийские власти хотят "спасти" праздник.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцАвстрияВ мире
 
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