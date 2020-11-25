В Белоруссии оценили российскую вакцину от COVID-19, заявил посол
10:52 25.11.2020 (обновлено: 18:15 25.11.2020)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники № 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Белорусские специалисты объективно оценили качество и эффективность российской вакцины от коронавируса COVID-19, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
"Замечательно, что белорусские специалисты, врачи, иммунологи предельно объективно оценили качество и эффективность российской вакцины", - сказал Мезенцев журналистам.
При этом посол подчеркнул особое значение решения президента РФ Владимира Путина, определившего Белоруссию первой страной, куда была передана вакцина российского производства. Дипломат отметил, что глава российского государства видит возможным массовый выпуск вакцины совместно с белорусскими специалистами.
"Белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины от коронавируса, первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре", - сказал Мезенцев.
По его словам, в ближайшие дни специалисты трех ведущих исследовательских учреждений Белоруссии побывают в Москве, встретятся со своими коллегами и обсудят шаги по дальнейшему углублению сотрудничества по апробации российской вакцины и ее совместному выпуску. "Ожидаем, что в декабре услышим о первых договоренностях профессионалов", - добавил руководитель российской дипмиссии.
Ранее в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано российским коллегой. В минздраве республики сообщали, что Белоруссия произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19