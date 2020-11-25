https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586211425.html

В Белоруссии оценили российскую вакцину от COVID-19, заявил посол

В Белоруссии оценили российскую вакцину от COVID-19, заявил посол

Белорусские специалисты объективно оценили качество и эффективность российской вакцины от коронавируса COVID-19, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:52

2020-11-25T10:52

2020-11-25T18:15

парламентское собрание союза беларуси и россии

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

дмитрий мезенцев

владимир путин

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584436084_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_be817cb79ceca7681f172be06abd9034.jpg

МИНСК, 25 ноя – РИА Новости. Белорусские специалисты объективно оценили качество и эффективность российской вакцины от коронавируса COVID-19, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.При этом посол подчеркнул особое значение решения президента РФ Владимира Путина, определившего Белоруссию первой страной, куда была передана вакцина российского производства. Дипломат отметил, что глава российского государства видит возможным массовый выпуск вакцины совместно с белорусскими специалистами."Белорусские и российские специалисты в ближайшее время обсудят возможный формат сотрудничества по вопросам совместного производства вакцины от коронавируса, первые договоренности по этой теме могут быть достигнуты в декабре", - сказал Мезенцев.По его словам, в ближайшие дни специалисты трех ведущих исследовательских учреждений Белоруссии побывают в Москве, встретятся со своими коллегами и обсудят шаги по дальнейшему углублению сотрудничества по апробации российской вакцины и ее совместному выпуску. "Ожидаем, что в декабре услышим о первых договоренностях профессионалов", - добавил руководитель российской дипмиссии.Ранее в телефонном разговоре белорусский лидер Александр Лукашенко предложил Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий РФ. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано российским коллегой. В минздраве республики сообщали, что Белоруссия произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в текущем году.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201124/vaktsina-1586168429.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий мезенцев, владимир путин, белоруссия