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Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19
Власти США рассказали об испытаниях вакцины AstraZeneca от COVID-19
Дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность - 90% - испытывалась на... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:28
2020-11-25T09:28
2020-11-25T09:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
astrazeneca
оксфордский университет
сша
в мире
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, которая показала большую эффективность - 90% - испытывалась на добровольцах не старше 55 лет, в отличие от дозировки с меньшей эффективностью, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсефа Слауи.В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. По словам разработчика препарата Эндрю Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.Слауи заявил журналистам, что режим дозирования, при котором добровольцы сначала получали половину дозы, а затем полную, применялся для группы не старше 55 лет. Вместе с тем, в группе, где добровольцы получали две полные дозы и где эффективность вакцины была показана на уровне 62%, были люди и старше 55 лет.В заявлении компании возраст добровольцев в разных группах не приводился.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, дональд трамп, astrazeneca , оксфордский университет, сша, в мире
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
Дозировка вакцины, разработанной компаний AstraZeneca
совместно с Оксфордским университетом
, которая показала большую эффективность - 90% - испытывалась на добровольцах не старше 55 лет, в отличие от дозировки с меньшей эффективностью, сообщило агентство Блумберг
со ссылкой на советника администрации действующего президента США Дональда Трампа
по вакцинам Монсефа Слауи.
В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины, разрабатываемой Оксфордским университетом и AstraZeneca. Исследователи оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. По словам разработчика препарата Эндрю Полларда, ученых больше удивило то, что эффективность вакцины оказалась выше в случае, когда пациентам вначале вводилась половина дозы, а затем полная доза вакцины. В этом случае разработчики оценили эффективность вакцины в 90%. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.
Слауи заявил журналистам, что режим дозирования, при котором добровольцы сначала получали половину дозы, а затем полную, применялся для группы не старше 55 лет. Вместе с тем, в группе, где добровольцы получали две полные дозы и где эффективность вакцины была показана на уровне 62%, были люди и старше 55 лет.
В заявлении компании возраст добровольцев в разных группах не приводился.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.