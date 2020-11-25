https://ria.ru/20201125/udalenka-1586256886.html

Законопроект об "удаленке" прошел второе чтение в Госдуме

Законопроект об "удаленке" прошел второе чтение в Госдуме

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок. Третье чтение ожидается в четверг. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T13:56

2020-11-25T13:56

2020-11-25T14:18

валентина матвиенко

андрей исаев

совет федерации рф

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вячеслав володин

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект об удаленной работе с учетом поправок. Третье чтение ожидается в четверг.Проект о регулировании удаленной работы внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.Инициатива вводит три ключевых понятия. Первое - дистанционная (удаленная) работа. Второе - временная дистанционная (удаленная) работа: такой режим предусматривает временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя. Третье - комбинированная дистанционная (удаленная) работа: стационарная занятость на рабочем месте и дистанционная (удаленная) работа.Во втором чтении в документ был внесен ряд поправок, которые были выработаны рабочей группой по доработке проекта с учетом интересов профсоюзов и работодателей.Новая редакция законопроекта предусматривает, что работодатель сможет переводить сотрудников на "удаленку" в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, но будет обязан обеспечить необходимым оборудованием или возместить затраты. Также работодатель будет обязан провести дистанционному сотруднику инструктаж по использованию оборудования, которое ему предоставляется при переводе на удаленную работу, но другие обязанности работодателю по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.Перевод работника на удаленную работу не сможет быть основанием для снижения заработной платы. Также новая редакция законопроекта об "удаленке" предусматривает оплату командировок дистанционным работникам. Вместе с тем работодатель сможет уволить дистанционного сотрудника, если тот в течение двух рабочих дней без уважительной причины не выходит на связь.В случае болезни дистанционные работники смогут отправлять работодателю "номер электронного листка нетрудоспособности". При этом сохранится возможность по желанию дистанционного сотрудника при заключении трудового договора вносить сведения о найме в его бумажную трудовую книжку. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.Такие важные решения, как заключение и расторжение трудового договора, а также подписание соглашения о материальной ответственности работников, будут заверяться электронной цифровой подписью, формат подтверждения подлинности остальных документов будет предметом договоренности работодателя и работника, пояснял глава рабочей группы, первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев."Мы опирались на практический опыт удаленной работы, который появился с начала пандемии. При этом исходили из того, что права дистанционного сотрудника не должны быть ущемлены по сравнению с теми, кто трудится на стационарном рабочем месте. В частности, принятые сегодня поправки вводят дополнительные гарантии по оплате труда - выполнение работником своих обязанностей удаленно не может быть основанием для снижения ему заработной платы", - прокомментировал законопроект председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба ГД.Он отметил, что предложенные гарантии должны максимально защитить трудовые права работников и будут способствовать сохранению занятости. "Важно, что закон напрямую касается тех, кому сложно конкурировать на рынке труда - людей с ограниченными возможностями, женщин с маленькими детьми, молодых людей, впервые устраивающихся на работу, граждан предпенсионного возраста", - подчеркнул Володин.В свою очередь, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отметил, что партия продолжит следить за соблюдением прав работников в РФ."Мы будем внимательно следить за правоприменительной практикой и оперативно вносить необходимые коррективы в закон после его принятия, если они потребуются", - цитирует Турчака пресс-служба ЕР.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

https://ria.ru/20201125/udalenka-1586203223.html

https://ria.ru/20201117/udalenka-1584872377.html

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валентина матвиенко, андрей исаев, совет федерации рф, единая россия, вячеслав володин, россия, госдума рф, общество