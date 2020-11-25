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Липецкая область
https://ria.ru/20201125/tkhnika-1586230795.html
Новую снегоуборочную технику закупили липецкие власти
Новую снегоуборочную технику закупили липецкие власти
Девять специализированных машин закупили власти Липецкой области для расчистки областных дорог от снега, средства на ее приобретение выделены из областного... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:25
2020-11-25T12:25
липецкая область
игорь артамонов
жкх
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Девять специализированных машин закупили власти Липецкой области для расчистки областных дорог от снега, средства на ее приобретение выделены из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор уточнил, что машины поступили в автопарк ОГУП "Липецкдоравтоцентр", и теперь в общей сложности на балансе предприятия 685 единиц уборочной техники, из них 135 – комбинированные автомобили. Это грузовые машины, которые в летний сезон используются для перевозки материалов, а в зимний, после установки дополнительного оборудования, задействуются для уборки и обработки дорог от снега и льда.Подразделения "Липецкдоравтоцентра" расположены в каждом районе области, что позволяет в течение двух часов с момента начала снегопада выводить технику на расчистку дорог."Состояние дорог в зимний период требует особого внимания. Обеспечение транспортной безопасности – одна из важнейших задач органов власти. Для этого необходимо использовать все средства и возможности", – сказал Артамонов.Глава региона отметил, что в общей сложности, в зоне ответственности ОГУП "Липецкдоравтоцентр" находятся пять с половиной тысяч километров региональных дорог, которые соединяют между собой населенные пункты Липецкой области. В дни первых снегопадов на эти трассы вышли более 130 машин с пескоразбрасывающими установками.
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игорь артамонов, жкх, липецкая область

Новую снегоуборочную технику закупили липецкие власти

12:25 25.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ "Автомобильные дороги"
Снегоуборочная техника на территории ситуационно-мониторингового центра ГБУ Автомобильные дороги - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛИПЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Девять специализированных машин закупили власти Липецкой области для расчистки областных дорог от снега, средства на ее приобретение выделены из областного бюджета, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор уточнил, что машины поступили в автопарк ОГУП "Липецкдоравтоцентр", и теперь в общей сложности на балансе предприятия 685 единиц уборочной техники, из них 135 – комбинированные автомобили. Это грузовые машины, которые в летний сезон используются для перевозки материалов, а в зимний, после установки дополнительного оборудования, задействуются для уборки и обработки дорог от снега и льда.
Подразделения "Липецкдоравтоцентра" расположены в каждом районе области, что позволяет в течение двух часов с момента начала снегопада выводить технику на расчистку дорог.
"Состояние дорог в зимний период требует особого внимания. Обеспечение транспортной безопасности – одна из важнейших задач органов власти. Для этого необходимо использовать все средства и возможности", – сказал Артамонов.
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Глава региона отметил, что в общей сложности, в зоне ответственности ОГУП "Липецкдоравтоцентр" находятся пять с половиной тысяч километров региональных дорог, которые соединяют между собой населенные пункты Липецкой области. В дни первых снегопадов на эти трассы вышли более 130 машин с пескоразбрасывающими установками.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЖКХЛипецкая область
 
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