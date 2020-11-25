https://ria.ru/20201125/tambovschina-1586354054.html
На Тамбовщине организуют первое в России производство нитриловых перчаток
На Тамбовщине организуют первое в России производство нитриловых перчаток
На Тамбовском пороховом заводе в среду дан старт реализации инвестиционного проекта стоимостью около 1,5 миллиарда рублейпо производству нитриловых перчаток,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T22:16
2020-11-25T22:16
2020-11-25T22:16
тамбовская область
александр никитин
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
тамбовская область
технологии
экономика
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ТАМБОВ, 25 ноя - РИА Новости. На Тамбовском пороховом заводе в среду дан старт реализации инвестиционного проекта стоимостью около 1,5 миллиарда рублейпо производству нитриловых перчаток, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.Проект организован в рамках программы диверсификации продукции предприятий ОПК."Здесь развернут уникальное производство, аналогов которому пока еще нет в России.Производственные линии позволят выпускать латексные, нитриловые и неопреновые перчатки в объеме более полумиллиарда штук в год", - сказал представитель пресс-службы.Проект, разработанный с учетом имеющихся мощностей завода, предполагает размещение 8 унифицированных линий, способных работать в автономном режиме, что исключает остановку при сервисном обслуживании. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу. Старт производства запланирован на май 2021 года.Запуск проекта совпал со 105-летием со дня основания Тамбовского порохового завода. По этому поводу там прошла торжественная церемония, участниками которой в формате телемоста стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин."Унифицированные линии позволят выпускать не только нитриловые перчатки, а также латексные и неопреновые. Данная продукция востребована. Проект, в реализацию которого завод инвестирует более 1 миллиарда рублей, отвечает всем современным требованиям. Создаваемые мощности учтут принципы бережливого производства и наилучших доступных технологий. В рамках проекта предполагается использование отечественной сырьевой базы", - привели слова Мантурова в пресс-службе Минпромторга.В свою очередь, глава региона поблагодарил министра за поддержку и выбор Тамбовской области для реализации проекта."Ваша позиция по локализации проекта открывает новые возможности. Проект Тамбовского порохового завода по созданию производства нитриловых перчаток очень актуален и важен в настоящее время. Он позволяет создавать новые рабочие места, способствует росту промышленного производства и самое главное – обеспечивает население и медицинских работников востребованной продукцией по защите людей в период пандемии вирусной инфекции", - сказал Никитин.
https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585596082.html
https://ria.ru/20200930/tseli-1578023065.html
https://ria.ru/20200930/territoriya-1578004052.html
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александр никитин, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), тамбовская область, технологии, экономика
ТАМБОВ, 25 ноя - РИА Новости. На Тамбовском пороховом заводе в среду дан старт реализации инвестиционного проекта стоимостью около 1,5 миллиарда рублейпо производству нитриловых перчаток, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Проект организован в рамках программы диверсификации продукции предприятий ОПК.
"Здесь развернут уникальное производство, аналогов которому пока еще нет в России.
Производственные линии позволят выпускать латексные, нитриловые и неопреновые перчатки в объеме более полумиллиарда штук в год", - сказал представитель пресс-службы.
Проект, разработанный с учетом имеющихся мощностей завода, предполагает размещение 8 унифицированных линий, способных работать в автономном режиме, что исключает остановку при сервисном обслуживании. Производственный цикл рассчитан на круглосуточную работу. Старт производства запланирован на май 2021 года.
Запуск проекта совпал со 105-летием со дня основания Тамбовского порохового завода. По этому поводу там прошла торжественная церемония, участниками которой в формате телемоста стали министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин
.
"Унифицированные линии позволят выпускать не только нитриловые перчатки, а также латексные и неопреновые. Данная продукция востребована. Проект, в реализацию которого завод инвестирует более 1 миллиарда рублей, отвечает всем современным требованиям. Создаваемые мощности учтут принципы бережливого производства и наилучших доступных технологий. В рамках проекта предполагается использование отечественной сырьевой базы", - привели слова Мантурова
в пресс-службе Минпромторга
.
В свою очередь, глава региона поблагодарил министра за поддержку и выбор Тамбовской области
для реализации проекта.
"Ваша позиция по локализации проекта открывает новые возможности. Проект Тамбовского порохового завода по созданию производства нитриловых перчаток очень актуален и важен в настоящее время. Он позволяет создавать новые рабочие места, способствует росту промышленного производства и самое главное – обеспечивает население и медицинских работников востребованной продукцией по защите людей в период пандемии вирусной инфекции", - сказал Никитин
.
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