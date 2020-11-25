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Подкаст "Заговор классиков"
Виктор Ерофеев создает периодическую таблицу русских писателей и поэтов. Говорим об уникальном явлении – русском литературном ренессансе, определившем систему ценностей нашей культуры.
https://ria.ru/20201125/sumarokov-1586148518.html
"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки
"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки
Создатель русской литературы, во всяком случае по собственному мнению. Работал во всех жанрах, развивая русский классицизм. Трагедии, басни, любовная лирика – ему было доступно все. Боролся за простоту и ясность русского языка. Воевал с Ломоносовым за звание главного писателя. Учил Екатерину II либерализму, за что в конце концов попал в опалу.
2020-11-25T14:00
2020-11-25T14:00
подкаст "заговор классиков"
подкаст
михаил ломоносов
екатерина ii
виктор ерофеев
литература
история
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"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки
Создатель русской литературы, во всяком случае по собственному мнению. Работал во всех жанрах, развивая русский классицизм. Трагедии, басни, любовная лирика – ему было доступно все. Боролся за простоту и ясность русского языка. Воевал с Ломоносовым за звание главного писателя. Учил Екатерину II либерализму, за что в конце концов попал в опалу.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, михаил ломоносов, екатерина ii, виктор ерофеев, литература, история

"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки

14:00 25.11.2020
 
Подкаст "Заговор классиков"
"Заговор классиков". Сумароков. Мастер на все руки
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Создатель русской литературы, во всяком случае по собственному мнению. Работал во всех жанрах, развивая русский классицизм. Трагедии, басни, любовная лирика – ему было доступно все. Боролся за простоту и ясность русского языка. Воевал с Ломоносовым за звание главного писателя. Учил Екатерину II либерализму, за что в конце концов попал в опалу.
Виктор Ерофеев – современный классик мировой литературы, хочет повторить подвиг Менделеева – создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов.
В проекте "Заговор классиков" мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики, от середины 18 века до наших дней, создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. "Мила нам добра весть о нашей стороне, - писал Державин - Отечества и дым нам сладок и приятен". Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, "найти в человеке человека". Давайте определим их поиски и открытия.
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Подкаст "Заговор классиков"ПодкастМихаил ЛомоносовЕкатерина IIВиктор Ерофеевлитератураистория
 
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