https://ria.ru/20201125/starenie-1586218092.html
Найден новый способ замедлить старение
Найден новый способ замедлить старение
Мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Института биологии старения имени Макса Планка,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:27
2020-11-25T11:27
2020-11-25T12:15
риа наука
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Института биологии старения имени Макса Планка, исследование которых опубликовано на портале phys.org.Специалисты провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.Мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по словам ученых, наоборот ускоряет этот процесс.Кроме того, увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни на десять процентов.Ученые подчеркивают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.
https://ria.ru/20201027/dolgoletie-1581788992.html
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здоровье
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Мутированный белок сестрин способен увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли ученые из Института биологии старения имени Макса Планка, исследование которых опубликовано на портале phys.org
.
Специалисты провели испытание на плодовых мухах, увеличив количество сестрина в их стволовых клетках.
"Мы смогли показать, что белок сестрин связывает определенные аминокислоты. Когда мы подавляли это связывание, мухи жили дольше", — отметила один из авторов работы Линда Патридж.
Мутированный сестрин, неспособный связывать аминокислоты, затормаживал старение даже с учетом богатой белком диеты, которая, по словам ученых, наоборот ускоряет этот процесс.
Кроме того, увеличение этого белка в стволовых клетках кишечника мух увеличило продолжительность их жизни на десять процентов.
Ученые подчеркивают, что сестрин может оказывать схожее действие на процессы старения в организме человека, однако для подтверждения этой гипотезы необходимы дальнейшие исследования.