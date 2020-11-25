https://ria.ru/20201125/soglashenie-1586203972.html

Правительство внесет на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром

Правительство внесет на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром

Правительство РФ в ближайшее время внесет на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, сообщила... РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T10:09

2020-11-25T10:09

2020-11-25T13:24

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Правительство РФ в ближайшее время внесет на ратификацию в Думу налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам, сообщила пресс-служба кабмина.Ранее в сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы."Председатель правительства Михаил Мишустин своим постановлением одобрил протокол о внесении изменений в соглашение, действующее между двумя странами. В ближайшее время проект федерального закона о ратификации протокола будет внесён в Госдуму. После одобрения нижней палаты парламента его рассмотрит Совет Федерации и утвердит президент", - говорится в сообщении. Добавляется, что ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, чтобы его положения начали применяться с 1 января 2021 года.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%."Внесение изменений в соглашение продиктовано экономической ситуацией как в России, так и в мире. Потребовалась концентрация финансовых ресурсов для обеспечения предпринимаемых правительственных мер поддержки населения. Изменение соглашения позволит установить справедливую эффективную ставку налога у источника в отношении доходов российского происхождения, которые, по сути, выплачивается российским бенефициарам через "транзитные" юрисдикции", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.Параллельно прорабатываются изменения по совершенствованию законодательства в специальных административных районах для того, чтобы сделать эти юрисдикции более привлекательными для международных холдингов, отметили в министерстве.

https://ria.ru/20201101/kipr-1582525083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/ofshor-1577786886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, госдума рф, правительство рф, кипр, экономика