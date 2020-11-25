https://ria.ru/20201125/sochinenie-1586312922.html

Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку

Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку

Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T18:07

2020-11-25T18:07

2020-11-25T18:18

социальный навигатор

сн_образование

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

общество

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.Отмечается, что резервными сроками написания работы определены 21 апреля и 5 мая.

https://sn.ria.ru/20201109/vpr-1583784122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество