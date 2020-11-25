https://ria.ru/20201125/sochinenie-1586312922.html
Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку
Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку
Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:07
2020-11-25T18:07
2020-11-25T18:18
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.Отмечается, что резервными сроками написания работы определены 21 апреля и 5 мая.
https://sn.ria.ru/20201109/vpr-1583784122.html
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество