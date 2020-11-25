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Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку
Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку
Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T18:07
2020-11-25T18:18
социальный навигатор
сн_образование
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.Отмечается, что резервными сроками написания работы определены 21 апреля и 5 мая.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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социальный навигатор, сн_образование, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), общество

Названа дата написания итогового сочинения по русскому языку

18:07 25.11.2020 (обновлено: 18:18 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоИтоговое сочинение по русскому языку
Итоговое сочинение по русскому языку - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Итоговое сочинение по русскому языку пройдет 5 апреля, резервными днями выбраны 21 апреля и 5 мая, соответствующий совместный приказ министерства просвещения РФ и Рособрнадзора опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА проводится 5 апреля 2021 года по темам (текстам), сформированным по часовым поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.
Учащиеся - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 16:43
Итоги Всероссийских проверочных работ планируют подвести к 16 декабря
Отмечается, что резервными сроками написания работы определены 21 апреля и 5 мая.
 
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