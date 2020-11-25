https://ria.ru/20201125/shkola-1586259274.html

Более ста школ и училищ в Удмуртии оснастили компьютерами по нацпроекту

Более ста школ и училищ в Удмуртии оснастили компьютерами по нацпроекту

Более 100 образовательных организаций в Удмуртии получили современную компьютерную технику по нацпроекту, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T14:05

2020-11-25T14:05

2020-11-25T14:05

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

общество

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УФА, 25 ноя - РИА Новости. Более 100 образовательных организаций в Удмуртии получили современную компьютерную технику по нацпроекту, сообщает пресс-служба главы региона."Материально-техническую базу школ и учреждений среднего профессионального образования улучшили в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", который инициировал президент России Владимир Путин. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили более 230 миллионов рублей", - говорится в сообщении.В сообщении отмечается, что проект реализуется в регионе с 2020 по 2024 годы, в этом году в проект вошли 102 образовательных учреждения."Каждое учреждение получило многофункциональное устройство, ноутбуки для обучающихся и педагогов, интерактивные комплексы. Также были оборудованы мобильные компьютерные классы. Всего на республику получено 3072 ноутбука для мобильного класса, 216 интерактивных комплексов, 216 ноутбуков для педагогов", - цитирует пресс-служба начальника сектора реализации государственных услуг в сфере образования минобрнауки Удмуртии Анну Винокурову.По данным властей, следующем году участниками проекта станут также более 100 образовательных организаций республики, в том числе сельских."Масштабное обновление материально-технической базы образовательных организаций в Удмуртии проводится впервые за последние несколько лет. В образовательные организации интерактивные комплексы не закупались. За ближайшие пять лет все школы республики будут оснащены современным оборудованием"- сообщает пресс-служба главы региона.

https://ria.ru/20201119/brechalov-1585193642.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удмуртская республика (удмуртия), общество