https://ria.ru/20201125/sergey-glushko-1586212968.html

Задержаны женщины, вымогавшие у Тарзана два миллиона

Задержаны женщины, вымогавшие у Тарзана два миллиона

СМИ узнали о задержании двух женщин, которые вымогали у Сергея Глушко (Тарзана) два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео, которые якобы могли РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T11:15

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шоубиз

сергей глушко (тарзан)

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. СМИ узнали о задержании двух женщин, которые вымогали у Сергея Глушко (Тарзана) два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео, которые якобы могли опорочить шоумена.Как сообщает РЕН ТВ, ими оказались жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет. Причем, одну из них полицейские задержали с поличным в московском ресторане, где вымогательнице должны были передать деньги.Вторую подозреваемую задержали позже в подмосковном городе Одинцово.Против женщин возбуждено уголовное дело. Их допросили и отпустили под подписку о невыезде.

https://ria.ru/20201124/sergey-glushko-1586073720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды