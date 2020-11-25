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Шоубиз
https://ria.ru/20201125/sergey-glushko-1586212968.html
Задержаны женщины, вымогавшие у Тарзана два миллиона
Задержаны женщины, вымогавшие у Тарзана два миллиона
СМИ узнали о задержании двух женщин, которые вымогали у Сергея Глушко (Тарзана) два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео, которые якобы могли РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T11:15
2020-11-25T11:15
шоубиз
сергей глушко (тарзан)
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. СМИ узнали о задержании двух женщин, которые вымогали у Сергея Глушко (Тарзана) два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео, которые якобы могли опорочить шоумена.Как сообщает РЕН ТВ, ими оказались жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет. Причем, одну из них полицейские задержали с поличным в московском ресторане, где вымогательнице должны были передать деньги.Вторую подозреваемую задержали позже в подмосковном городе Одинцово.Против женщин возбуждено уголовное дело. Их допросили и отпустили под подписку о невыезде.
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сергей глушко (тарзан), знаменитости, звезды

Задержаны женщины, вымогавшие у Тарзана два миллиона

11:15 25.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСергей Глушко (Тарзан)
Сергей Глушко (Тарзан) - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. СМИ узнали о задержании двух женщин, которые вымогали у Сергея Глушко (Тарзана) два миллиона рублей за нераспространение фотографий и видео, которые якобы могли опорочить шоумена.
Как сообщает РЕН ТВ, ими оказались жительницы Краснодарского края 21 года и 49 лет. Причем, одну из них полицейские задержали с поличным в московском ресторане, где вымогательнице должны были передать деньги.
Вторую подозреваемую задержали позже в подмосковном городе Одинцово.
Против женщин возбуждено уголовное дело. Их допросили и отпустили под подписку о невыезде.
Актер Сергей Глушко - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября, 13:47Шоубиз
СМИ: Тарзан пожаловался в полицию на вымогателей
 
ШоубизСергей Глушко (Тарзан)Знаменитостизвезды
 
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