В Москве выявили лжеврача-косметолога
12:12 25.11.2020 (обновлено: 21:50 25.11.2020)
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского краяВрач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского края
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.
"Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведено административное расследование в отношении одной из частных медицинских организаций на северо-востоке Москвы. В рамках рассмотрения обращения гражданина специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии. При записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам расследования установлено, что генеральный директор частной клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии, а также в ходе семинара лично делал косметологические инъекции модели. Более того, им применялись незарегистрированные медицинские изделия.
"По итогам расследования в отношении юридического и должностного лиц составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Материалы расследования будут направлены в ГСУ СК России по Москве", - заключается в сообщении.
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