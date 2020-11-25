https://ria.ru/20201125/roszdravnadzor-1586227629.html

В Москве выявили лжеврача-косметолога

В Москве выявили лжеврача-косметолога

Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T12:12

2020-11-25T12:12

2020-11-25T21:50

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду."Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведено административное расследование в отношении одной из частных медицинских организаций на северо-востоке Москвы. В рамках рассмотрения обращения гражданина специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии. При записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам расследования установлено, что генеральный директор частной клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии, а также в ходе семинара лично делал косметологические инъекции модели. Более того, им применялись незарегистрированные медицинские изделия."По итогам расследования в отношении юридического и должностного лиц составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Материалы расследования будут направлены в ГСУ СК России по Москве", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585242003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия