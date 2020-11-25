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В Москве выявили лжеврача-косметолога
В Москве выявили лжеврача-косметолога
Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T12:12
2020-11-25T21:50
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду."Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведено административное расследование в отношении одной из частных медицинских организаций на северо-востоке Москвы. В рамках рассмотрения обращения гражданина специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии. При записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования", - говорится в сообщении.Отмечается, что по итогам расследования установлено, что генеральный директор частной клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии, а также в ходе семинара лично делал косметологические инъекции модели. Более того, им применялись незарегистрированные медицинские изделия."По итогам расследования в отношении юридического и должностного лиц составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Материалы расследования будут направлены в ГСУ СК России по Москве", - заключается в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва, московская область (подмосковье), происшествия

В Москве выявили лжеврача-косметолога

12:12 25.11.2020 (обновлено: 21:50 25.11.2020)
 
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского краяВрач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов
Врач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского края
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Росздравнадзор выявил лжеврача, проводившего обучающие семинары по инъекционной косметологии, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.
"Территориальным органом Росздравнадзора по городу Москве и Московской области проведено административное расследование в отношении одной из частных медицинских организаций на северо-востоке Москвы. В рамках рассмотрения обращения гражданина специалист Росздравнадзора принял участие в обучающем семинаре по инъекционной косметологии. При записи на семинар его организаторы не интересовались наличием у потенциального слушателя медицинского образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам расследования установлено, что генеральный директор частной клиники, не имея медицинского образования, проводит обучающие семинары по инъекционной косметологии, а также в ходе семинара лично делал косметологические инъекции модели. Более того, им применялись незарегистрированные медицинские изделия.
"По итогам расследования в отношении юридического и должностного лиц составлены протоколы об административном правонарушении по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Материалы расследования будут направлены в ГСУ СК России по Москве", - заключается в сообщении.
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Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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