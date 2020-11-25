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В Москве рассказали о ребенке, которого закрыли в квартире на пять дней
В Москве рассказали о ребенке, которого закрыли в квартире на пять дней
Ребенка, которого мать оставила одного на пять дней в квартире в Москве, временно поместят с учреждение соцзащиты, матери помогут вылечиться от зависимости,... РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T13:19
2020-11-25T13:19
ольга ярославская
москва
общество
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ребенка, которого мать оставила одного на пять дней в квартире в Москве, временно поместят с учреждение соцзащиты, матери помогут вылечиться от зависимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.Ранее прокуратура Москвы заявила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен 10-летний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Позже полиция задержала его мать. Она заявила правоохранителям, что любит сына, не знает, почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности". 24 ноября детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская посетила мальчика в больнице и сообщила, что его жизни ничего не угрожает, что мальчик волновался, когда пропала мама."Сотрудники соцзащиты помогут маме пройти лечение от имеющейся зависимости, наладить отношения с ребенком и вернуть его на воспитание в семью. После выписки из больницы ребенка временно поместят в учреждение соцзащиты, о нем позаботятся специалисты", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что ранее семья получала социальную помощь: со второй половины 2018 года до декабря 2019-го. В семье были сложности, в разрешении которых активное участие принимали сотрудники соцзащиты. С мамой работали психологи. Специалисты помогали с ремонтом, трудоустройством матери, оформлением документов в школу и постановкой на учет в поликлинику."Со временем ситуация в семье наладилась. В квартире был наведен порядок, была погашена задолженность за коммунальные услуги. Для ребенка были созданы все необходимые условия для воспитания и комфортного проживания. Мама стала уделять мальчику должное внимание. До ноября 2020 года информации о неблагополучии не поступало. Мы будем и дальше помогать семье и действовать исключительно в интересах ребёнка", - заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201123/obstanovka-1585985215.html
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ольга ярославская, москва, общество

В Москве рассказали о ребенке, которого закрыли в квартире на пять дней

13:19 25.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ребенка, которого мать оставила одного на пять дней в квартире в Москве, временно поместят с учреждение соцзащиты, матери помогут вылечиться от зависимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее прокуратура Москвы заявила, что 22 ноября в запертой квартире дома по Новоорловской улице обнаружен 10-летний мальчик, находившийся там пять дней без родителей. Позже полиция задержала его мать. Она заявила правоохранителям, что любит сына, не знает, почему оставила одного, и раскаивается в содеянном, отказываться от ребенка не собирается. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК "Оставление в опасности". 24 ноября детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская посетила мальчика в больнице и сообщила, что его жизни ничего не угрожает, что мальчик волновался, когда пропала мама.
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23 ноября, 20:13
Соседи рассказали о квартире, где ребенка одного закрыли на пять дней
"Сотрудники соцзащиты помогут маме пройти лечение от имеющейся зависимости, наладить отношения с ребенком и вернуть его на воспитание в семью. После выписки из больницы ребенка временно поместят в учреждение соцзащиты, о нем позаботятся специалисты", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что ранее семья получала социальную помощь: со второй половины 2018 года до декабря 2019-го. В семье были сложности, в разрешении которых активное участие принимали сотрудники соцзащиты. С мамой работали психологи. Специалисты помогали с ремонтом, трудоустройством матери, оформлением документов в школу и постановкой на учет в поликлинику.
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"Со временем ситуация в семье наладилась. В квартире был наведен порядок, была погашена задолженность за коммунальные услуги. Для ребенка были созданы все необходимые условия для воспитания и комфортного проживания. Мама стала уделять мальчику должное внимание. До ноября 2020 года информации о неблагополучии не поступало. Мы будем и дальше помогать семье и действовать исключительно в интересах ребёнка", - заключили в пресс-службе.
 
Ольга ЯрославскаяМоскваОбщество
 
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