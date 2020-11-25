https://ria.ru/20201125/produkty-1586333107.html

Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса

Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса

Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавирусом, пишет Daily Express. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T19:55

2020-11-25T19:55

2020-11-25T21:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавирусом, пишет Daily Express.Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для укрепления иммунитета врач порекомендовала обратить внимание на продукты, богатые витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые."Витамины работают "командой". Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен", — пояснила собеседница газеты.Чтобы восполнить потребность в витамине A, врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Орехи, шпинат и подсолнечное масло подойдут тем, кто нуждается в витамине Е.Мейкер-Кларк заметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света."Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить", — заключила врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/profilaktika-1585096192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество