https://ria.ru/20201125/produkty-1586333107.html
Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса
Названы продукты, помогающие защититься от коронавируса
Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавирусом, пишет Daily Express. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T19:55
2020-11-25T19:55
2020-11-25T21:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавирусом, пишет Daily Express.Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для укрепления иммунитета врач порекомендовала обратить внимание на продукты, богатые витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые."Витамины работают "командой". Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен", — пояснила собеседница газеты.Чтобы восполнить потребность в витамине A, врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Орехи, шпинат и подсолнечное масло подойдут тем, кто нуждается в витамине Е.Мейкер-Кларк заметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света."Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить", — заключила врач.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/profilaktika-1585096192.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Британский врач Гита Мейкер-Кларк перечислила продукты, помогающие защитить организм от коронавирусом, пишет Daily Express
.
Мейкер-Кларк призвала есть больше свежих фруктов и овощей и снизить потребление сахара. Для укрепления иммунитета врач порекомендовала обратить внимание на продукты, богатые витамином C, — брокколи, сладкий перец, брюссельскую капусту, цитрусовые.
"Витамины работают "командой". Иммунная система требует комплекс витаминов: A, C, D, E, B6 и B12, фолаты, цинк, железо, медь и селен", — пояснила собеседница газеты.
Чтобы восполнить потребность в витамине A, врач призвала есть зеленые овощи, морковь, дыню канталупу, тыкву и сладкий картофель. Орехи, шпинат и подсолнечное масло подойдут тем, кто нуждается в витамине Е.
Мейкер-Кларк заметила, что витамин D содержится в небольшом количестве продуктов, и призвала восполнять его запасы с помощью БАДов. Это нужно делать в период с октября по март, когда особенно не хватает солнечного света.
"Для защиты от распространения вируса нужно обязательно носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Но сейчас нам необходима сильнейшая иммунная система, которую мы можем построить", — заключила врач.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.