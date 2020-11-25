https://ria.ru/20201125/pozhar-1586188763.html

В Иркутской области локализовали пожар в школе

В Иркутской области локализовали пожар в школе

Пожар в школе поселка Большое Голоустное Иркутской области локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T05:45

2020-11-25T05:45

2020-11-25T05:45

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Пожар в школе поселка Большое Голоустное Иркутской области локализован на площади 700 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.Ранее сообщалось, что в школе поселка Большое Голоустное пожарные расчеты тушат возгорание. На момент прибытия первого подразделения 07.33 (02.33 мск) горела кровля и внутренняя часть здания."В 09.26 (04.26 мск) пожар локализован на площади 700 квадратных метров", - говорится в сообщении.Пострадавших нет. На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

https://ria.ru/20201123/pozhar-1585997112.html

иркутская область

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2020

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), иркутская область, происшествия